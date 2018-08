O anúncio publicado no portal OLX está dirigido directamente a estudantes.

Não é novidade que há quartos na capital que ultrapassam os 600€ e outros que até chegam aos 1000€, o que parece indicar que no mercado imobiliário de Lisboa vale tudo, inclusive arrendar quartos a estudantes em autocaravanas. Este anúncio existe e foi publicado no portal OLX na passada segunda-feira, dia 20 de Agosto. O anunciante propõe o negócio de arrendar um quarto na autocaravana, preferencialmente a estudantes, por 600€ mensais, com despesas da água, electricidade e Internet incluídas no valor final.

Contactado pelo Observador, o anunciante garantiu que a autocaravana existe mesmo e que está disponível para arrendamento. Este também está interessado a arrendá-la a estudantes que frequentarão o ano lectivo de 2018-2019.

O arrendatário terá ainda acesso a uma casa-de-banho com chuveiro. Esta, no entanto, segundo as fotografias, parece não estar incluída na autocaravana devido ao seu tamanho e configuração.







Além disto, também de acordo com as fotografias, o quarto para arrendar parece tratar-se de uma carrinha covertida numa espécie de autocaravana e inclui uma cama, uma mesa e algum espaço de arrumação no topo.

O "quarto" está parqueado na jardim de um moradia, presumivelmente do anunciante, perto Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril e da Escola dos Salesianos do Estoril, e a cerca de 29 minutos de comboio da estação do Estoril. Supõe-se também que o arrendatário possa usufruir do pequeno jardim da habitação, onde está visível nas fotografias vasos com flores, uma mesa, duas cadeiras e um chapéu-de-sol.



A proposta foi entretanto retirada do site pelo anunciante.