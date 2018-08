Preços de quarto em Portugal para alugar voltam a subir

O preço pelo arrendamento de um quarto em Portugal é cada vez mais caro, de acordo com um estudo realizado pelo site Idealista. Como a procura para arrendar quartos duplicou em apenas um ano, os preços dos quartos aumentaram 6,7%, comparativamente aos preços do ano passado.

O preço médio para alugar um quarto no país é 254 euros por mês, continuando a ser Lisboa o distrito mais caro, com um custo médio de 323 euros mensais. Em segundo lugar dos distritos mais caras está o Porto, onde se paga em média 261 euros por mês. A fechar o pódio está Setúbal, em que se paga 244 euros por mês, seguido de Braga, cidade em que o preço dos quartos ronda os 196 euros ao mês.

Por outro lado, os distritos em que arrendar um quarto é mais barato são Santarém, em que se paga em média 169 euros ao mês, Leiria (180 euros) e Coimbra (190 euros). Além de Santarém ser o distrito com os preços mais acessíveis, foi o único que registou uma descida dos preços de arrendamento de quartos: paga-se menos 8,7% em comparação aos preços que se registaram em 2017.

Os maiores aumentos foram registados em Setúbal, com uma subida de 9,9% e no Porto, onde se verificou um aumento à volta dos 8%. Em seguida está Leiria, onde os preços aumentaram 6,7%, e Lisboa, com uma subida na ordem dos 4,9%.