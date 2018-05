Burlas em vendas online continuam a aumentar. Grupo de origem marroquina terá conseguido quatro milhões de euros a vender sapatos que não correspondiam ao anunciado.



Da próxima vez que estiver a navegar pelas redes sociais e se deparar com um negócio da China, com peças de vestuário de marca vendidos a preços exurbitantemente baixos, pense duas vezes antes de clicar no botão de comprar. Pode estar a ser vítima de uma burla. Se decidir comprar à mesma, é verdade que irá receber uns sapatos, mas muito provavelmente não irão corresponder ao que tinha decidido comprar. Esta semana foi detido um grupo que incorria nestes esquemas em Portugal e que terá conseguido amealhar cerca de quatro milhões de euros com este esquema de burlas.



Ao todo, a PSP deteve 16 pessoas, indiciadas pela prática dos crimes de burla qualificada, branqueamento de capitais, corrupção passiva e activa no sector privado, falsificação de documento e associação criminosa, esta quinta-feira, num caso relacionado vendas online.



Segundo a Procuradoria-geral Distrital de Lisboa, os arguidos, na sua maioria, de origem marroquina criavam páginas na rede social Facebook onde anunciavam a venda de sapatos de marcas bastante conhecidas a preço de saldo. Os anunciantes diziam que as peças eram importadas e que, por esse mesmo motivo, eram mais baratos do que se comprados na loja das marcas e respectivos representantes.



Mostram dados de várias organizações que a compra e venda através da Internet são práticas cada vez mais comuns, principalmente nas redes sociais onde empresas e privados concentram cada vez mais os seus esforços, com fim a expandirem os seus negócios. Esta normalização da prática levou também a que vendedores se aproveitassem das facilidades de compra e venda para burlarem consumidores.



Quando eram contactados por interessados nos anúncios, os arguidos remetiam aos mesmos sapatos que não da marca prometida e que muitas vezes não correspondiam ao que se haviam comprometido a vender.



Ao todo terão auferido cerca de 4 milhões de euros através desta prática que terá sido feita através de 134 páginas de Internet.



No âmbito da operação a cargo da 4ª Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Lisboa e dirigida pelo Ministério foram emitidos 22 mandatos de detenção, 58 mandados de busca domiciliária, 60 mandados de busca a estações dos CTT e apartados postais, seis mandados de busca não-domiciliárias e 26 mandados de busca a veículos.



Na operação estiveram envolvidos 200 agentes da PSP (de Lisboa e Leiria) e participaram também inspectores da ASAE e do SEF. A investigação continua, agora sob a direcção da 8.ª secção do DIAP de Lisboa.



Segundo o Portal da Queixa, todos os anos são desmantelados inúmeros esquemas de burla que lesam o consumidor. Estes esquemas são facilitados pela utilização do Facebook na "criação de esquemas fraudulentos".





A técnica normalmente utilizada, passa pela criação de páginas para venda de produtos de qualidade a preços atractivos. Muitas vezes as marcas usam nomes de empresas de venda conhecidas, como a FNAC, Apple ou Pandora para enganar os consumidores.



O Portal da Queixa deixou ainda algumas dicas para detectar se uma página no Facebook é uma possível fraude, como fazer uma pesquisa no Google pelo nome da marca de forma a tentar perceber se é possível encontrar uma página oficial da marca; pesquisar no Portal da Queixa se existe a marca e qual o seu desempenho; ou ainda ligar para os números disponibilizados de forma a tentar contactar e perceber a credibilidade desses mesmos contactos.



Outras técnicas sugeridas pelo Portal da Queixa passam pela leitura dos Termos e Condições ou da Política de Privacidade do site.