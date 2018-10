Capa n.º 753

As expectativas eram baixas. O anúncio, publicado num dos sites de arrendamento de quartos BQuarto, descrevia o quarto como "excelente", "mobilado de novo" e com "muito bom ambiente", mas não revelava qualquer imagem da divisão. "Um mau sinal", pensei. Ainda assim o preço era elevado: 400 euros por 15 m2, com despesas incluídas, junto à estação de metro dos Olivais.Concluída a terceira fase de candidatura ao ensino superior, ainda há quartos disponíveis para quem, entre os mais de 27 mil estudantes que vivem fora de Lisboa e querem estudar na capital, não têm onde viver. A escolha, no entanto, resume -se ao muito bom e caro e ao péssimo.O problema reside na falta de oferta e no aumento da procura. Portugal tem recebido cada vez mais estudantes estrangeiros. Em 2016, o número atingiu os 42.500, segundo dados da Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, mais 48% do que em 2011, segundo a consultora imobiliária Savills.Leia o artigo na íntegra na edição n.º753 nas bancas no dia 4 de Outubro de 2018: