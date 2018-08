A nova lei do alojamento local – que entra em vigor a 21 de Outubro – está a provocar uma corrida à abertura de novos estabelecimentos em Lisboa. Ao todo foram registados 1.108 novos alojamentos locais na capital, mais do dobro do que no período homólogo. Os registos mostram que maior parte destas unidades se concentram nos bairros históricos da capital, como em Santa Maria Maior, que registou 316 novos alojamentos locais, um aumento de 10% em apenas um mês.

Os novos donos de alojamentos locais estão a aproveitar os últimos meses em que podem abrir este tipo de negócios ao abrigo da antiga lei, já que a 21 de Outubro entra em vigor a legislação que impõe regras mais restritas à abertura de alojamentos locais, lembra o Diário de Notícias.

Segundo a nova legislação, haverá zonas da cidade onde não será possível abrir mais alojamentos locais por estarem sobrecarregadas, como é o exemplo de Santa Maria Maior, em Lisboa. O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, já disse que Alfama, Castelo e Mouraria vão ficar abrangidos pelas restrições, logo numa primeira fase. Depois, outras áreas poderão juntar-se à lista.

As zonas que registaram um maior aumento de pedidos de abertura de alojamento local são Santa Maria Maior, Misericórdia (179 registos) e Santo António (126). Estas são já as freguesias com maior número de alojamentos locais na capital.

No Porto, a tendência também é de aumento, embora de forma menos expressiva, com 439 novos registos desde 17 de Julho, quando no período homólogo se registaram apenas 384 pedidos. As zonas preferidas são a Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória.

Mas há outras razões para os proprietários de AL se anteciparem: quem já tiver o estabelecimento aberto à data de entrada em vigor da lei fica abrangido pela moratória de dois anos que se aplica, por exemplo, à subida do valor a pagar pelo condomínio.

As novas regras aprovadas em Diário da República estipulam que para a autorização de qualquer registo é necessária uma comunicação prévia com prazo. Tal é dirigida ao presidente da câmara da autarquia em que o alojamento está situado e feita no Balcão Único Electrónico.

Outra grande mudança é a de que um hostel apenas poderá existir com a autorização expressa dos condóminos. Além disso, o titular da exploração terá de facultar o seu contacto telefónico ao condomínio e, se for necessária a renovação das partes comuns do condomínio para o licenciamento do AL, é o titular de exploração que era suportar o seu custo.