Cerca de 800 militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) e dos outros três ramos das Forças Armadas (Exército, Força Aérea e Marinha) são acusados de terem participado num esquema de burla ao Estado, através dos sistemas de assistência na doença, relacionada com a compra de óculos de sol. Os militares terão alegadamente contribuído para ganhos ilícitos de 350 mil euros para a Óptica Lisboa, com sede em Gondomar.Os arguidos eram aliciados a comprar produtos não comparticipados nas lojas do grupo Óptica Lisboa, sendo esses produtos depois registados como óculos graduados e que teriam sido prescritos por médicos, informa o Jornal de Notícias, na sua edição deste terça-feira.



A grande maioria dos envolvidos no processo, 745, assumiu a culpa e beneficiou da suspensão provisória do processo. Os restantes 56 militares serão julgados, acusados do crime de falsificação de documentos e que resultou em ganhos de 350 mil euros para a Óptica Lisboa, entre 2010 e 2012.





Os militares, os familiares e também os amigos desses militares terão sido aliciados para este esquema.