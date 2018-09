Quando um cidadão se dirige a uma esquadra para apresentar uma queixa, o agente, enquanto ouve a denúncia, escreve num computador o que a pessoa está a contar – com as palavras exactas. Mas como é possível perceber se uma denúncia é ou não verdadeira? Os telemóveis caros, comprados com seguro, são muitas vezes motivo de queixas falsas.

Miguel Camacho, inspector da polícia espanhola, lia em 2012 declarações de roubos com violência na rua. Apesar de algumas das queixas lhe parecerem falsas, principalmente as relacionadas com telemóveis, explica ao El País que "era muito ingénuo na altura". Além disso, não acreditava que alguém se dirigisse a uma esquadra para denunciar algo apenas para conseguir cobrar um seguro.

Após receber uma bolsa para a faculdade UCLA, em Los Angeles, o inspector especializou-se em polícia preditiva. Depois de regressar a Madrid, decidiu reunir um grupo de investigadores para desenvolver um sistema que ajudasse – através da inteligência artificial – a "apanhar" falsas denúncias. "Não sei como não me lembrei antes de algo tão óbvio", contou ao jornal.

Deste trabalho resultou um sistema chamado VeriPol, que analisa e calcula as combinações de palavras mais comuns utilizadas por quem mente a um agente da autoridade. O processo da linguagem natural e a inteligência artificial unem-se para descobrir quais as palavras que denunciam a uma pessoa que não está a contar a verdade.

Através da análise de 1.122 denúncias (das quais 534 eram verdadeiras e 588 falsas), e segundo explicaram no artigo científico publicado em Março na revista Knowledge-Based Systems, os investigadores revelaram quais as palavras mais utilizadas em denúncias falsas.

A capacidade da Veripol já foi posta em prática – sendo capaz de acertar em 91% se uma denúncia é ou não falsa. Com os mesmos dados, um polícia é capaz de acertar 75% das vezes.

As palavras delatoras revelam um retrato perfeito da lógica e ingenuidade das denúncias. Mesmo que se pense que cada mentira é única, todas têm padrões evidentes – que um algoritmo consegue captar.

Por norma, as denúncias verdadeiras envolvem mais detalhes. Nas falsas, o denunciante tende a eliminar os detalhes. Algumas palavras que ajudam a perceber a falsidade de uma denúncia são "puxões" desde "trás" ou "pelas costas" de uma "mochila" ou de uma "mala" – regra geral, as pessoas que falsificam uma denúncia preferem dizer que o ataque ocorreu por trás, para que não tenham que identificar o suspeito nem fornecer mais detalhes. Além disso, os ataques falsos tendem a ser perpetrados por alguém com "capuz" ou vestido de "preto".

Também as palavras "seguro", "advogado", "telemóvel", "Apple", "iPhone", "empresa" e "contrato" são muito utilizadas em denúncias falsas – já que a queixa se centra no objecto, no seu valor, e não no acontecimento em si.

Segundo os investigadores, as denúncias verdadeiras ocorrem mais vezes perto de "casa" que as falsas – já que os denunciantes que não estão a contar a verdade preferem afastar os acontecimentos da sua habitação e de conhecidos. "As queixas verdadeiras estão mais centradas em contar a história do delito e as interacções da vítima e do agressor", refere o artigo.

Também a sintaxe ajuda a descobrir as denúncias falsas. Utilizar a palavra "apenas", como por exemplo "apenas conseguiu ver", indica falsidade. As negações estão no mesmo patamar: "não conseguiu dar mais dados", "não sofreu ferimentos", "não pôde ver" e "não pôde reconhecer" são algumas das expressões presentes em falsas queixas.

Já as denúncias verdadeiras incluem muitas palavras que descrevem qualidades e acções específicas, como por exemplo "cara", "cabelo", "centímetros", "magro", "idade", "homem" e "luta".