Catarina Martins: Dez anos foram muito tempo e mudaram o BE

Catarina Martins chegou à direção do BE, numa liderança bicéfala com João Semedo, em 2012, apenas dois anos depois de se fazer militante. Em 2016, passou a ser coordenadora do Bloco de Esquerda, um estatuto a que Francisco Louçã só acedeu três anos depois de estar à frente do partido que ajudou a fundar. Numa década, Catarina fez o BE chegar a terceira força política, conseguiu influenciar a governação do PS, ajudando a criar a geringonça, e marcou muitas vezes a agenda. Mas sai da liderança depois de vários desaires eleitorais e com uma bancada parlamentar encolhida.