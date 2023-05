Quando o Chega pisca o olho à estética das ditaduras

O Chega não se diz fascista ou salazarista, mas o seu líder sabe evocar a sua simbologia. Uma série de acasos ou um namoro propositado, ainda que nunca assumido? “Cercos” a partidos, marchas sobre Lisboa, lemas quase iguais ao Estado Novo: o que está por trás destas aproximações? À SÁBADO, fonte oficial do partido de André Ventura não respondeu. Riccardo Marchi, politólogo especialista na direita radical portuguesa, autor do livro A Nova Direita Anti-Sistema: O Caso do Chega, aponta como parte da construção da identidade do partido como um “patchwork em formação”, uma manta de retalhos ideológica que quer assumir o seu eleitor salazarista, “parte integrante de qualquer direita conservadora portuguesa”, mas sem reivindicar totalmente a ideologia.



“[O Chega] recupera palavras de ordem e os símbolos das direitas conservadoras e nacionalistas clássicas portuguesas: Deus, Pátria, Família; o 25 de Novembro como resgate do 25 de Abril; o orgulho para a história da pátria – ‘reconquista’, ‘descobrimentos’, ‘império’ –, todos temas que perpassam o salazarismo, sem deixar de piscar o olho aos salazaristas, que são parte integrante de qualquer direita conservadora portuguesa, mas sem querer reivindicar aquela experiência como matricial”, considera Marchi.