O plano de Mariana Mortágua para o Bloco de Esquerda

Ao que vem Mortágua? Candidata a líder do BE promete oposição total ao Governo e a apresentação de uma alternativa que sirva de verdadeira barreira ao crescimento da extrema-direita. E não exclui sequer uma frente de esquerda, mesmo fazendo críticas às posições do PCP no plano internacional.

A geringonça morreu e Mariana Mortágua faz mira a uma maioria absoluta do PS que "agrava a desigualdade e o empobrecimento do povo". Na moção que leva à Convenção do BE, nos dias 27 e 28 de maio, a candidata à sucessão de Catarina Martins procura resolver a contradição que parece contribuir para eternizar os socialistas no poder: dar respostas à crise, mostrando que o Governo está incapaz de o fazer, e tentar afastar o medo de que uma derrota socialista que se traduza num governo que una PSD e Chega.