Mariana Mortágua promete 'alegria, força e debate'

Convenção do Bloco de Esquerda arranca com a promessa de Mariana Mortágua de "alegria, força e debate", um aplauso a Catarina Martins e as críticas de "isolamento" dos críticos de Pedro Soares.

Mariana Mortágua chegou ao Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa, com "entusiasmo", mas falta de vontade de falar aos jornalistas. A mensagem, explicou, ficará reservada para o discurso que fará à Convenção do Bloco de Esquerda (BE). Mortágua prometeu "alegria, força e debate", num conclave do qual é mais que provável que saia como coordenadora do partido, depois de ter visto a sua moção, a A, eleger 81% dos delegados.



António Cotrim / LUSA

Mesmo sem querer revelar a mensagem que trará aos bloquistas, Mariana Mortágua quis deixar a ideia de "esperança", numa fase em que o BE ainda lambe as feridas de umas legislativas nas quais passou de um grupo parlamentar de 19 para cinco deputados. "Vamos sair certamente daqui mais fortes", assegurou.

Minutos depois, Catarina Martins chegava à Convenção, com direito a uma enorme salva de palmas de jovens bloquistas que a esperavam. Uma década depois de ter chegado à liderança, Catarina diz que sai "muito feliz" por saber "que o BE está muito bem".

Nem uma palavra sobre a notícia do Expresso, segundo a qual a direção bloquista só terá angariado sete mil dos 80 mil que previa conseguir arrecadar numa recolha de fundos essencial para fazer face aos problemas financeiros de um partido que, graças aos maus resultados eleitorais, perdeu uma parte substancial da subvenção pública a que teve direito nas últimas legislaturas. Também silêncio sobre a abstenção na ordem dos 80% que se verificou na eleição para os delegados desta Convenção.

Catarina Martins sai dizendo que, apesar de tudo, tem o sentido de dever cumprido. "Fiz o melhor que pude e soube, às vezes melhor, às vezes pior", disse aos jornalistas à entrada do Pavilhão.

Críticos atacam "geringoncismo" de Catarina

Pedro Soares, que encabeça a Moção E, acredita que o melhor foi a criação da geringonça, o pior "um certo gerigoncismo" a que a direção do BE terá ficado agarrada demasiado tempo, na opinião dos críticos internos, quando o PS já desrespeitava os compromissos assumidos com os parceiros da esquerda. E, na análise que fazem, esse "geringoncismo" terá mesmo contaminado a campanha eleitoral para as legislativas, fazendo com que a principal mensagem do BE fosse a de continuidade com essa fórmula governativa.

Os resultados esmagadores conseguidos pela Moção A na eleição a delegados fazem antever com elevado grau de certeza que Mariana Mortágua seja a próxima coordenadora do BE, uma derrota para a Moção E, que Pedro Soares desvaloriza. "O que queremos é que seja o BE a sair vencedor", declarou à entrada do Pavilhão.

Porta-voz da ala mais desalinhada com a direção de Catarina Martins, Pedro Soares voltou a "lamentar" que Mariana Mortágua não tenha aceitado fazer um debate público consigo, frisando a atitude "de abertura ao diálogo" que os críticos internos dizem ter assumido sempre.

Para o futuro, Pedro Soares – que estará certamente na Mesa Nacional, uma vez que no BE este órgão de direção acolhe sempre membros das várias listas a votos de acordo com a proporção dos votos que tem – espera que haja mudança na vida interna do partido.

"Tem de haver rutura com algumas práticas", disse aos jornalistas, apontando o dedo

à "prática de isolamento de quem tem posições críticas" e que, em seu entender, tem afastado os membros da Moção E das decisões mais importantes da vida do partido.