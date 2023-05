Catarina Martins: 'O PS está a contaminar todo o debate democrático'

No seu último discurso enquanto coordenadora do BE, Catarina Martins fala do seu legado. Deixou a palavra mais crítica para António Costa, acusando-o de usar as secretas como "joguete" e de alimentar o populismo.

Um discurso de legado. Na sua última intervenção enquanto coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins fez um passeio pelos seus nove anos de liderança. Desde o casamento entre pessoas do mesmo sexo até manuais escolares gratuitos, passando pela recente aprovação da lei da Eutanásia, Martins enumerou medidas marcantes do seu mandato, alguns deles feito em plena 'geringonça' com o PS — a quem deixa a palavra mais crítica do seu discurso. Ao despedir-se da liderança, acusa o primeiro-ministro António Costa de ser de ser responsável pela atual crise democrática, ao usar as secretas como "joguetes", e de alimentar o populismo.







"Mesmo no confronto com a extrema-direita, na defesa de valores de dignidade e respeito, da igualdade e das liberdades, ao negar as condições concretas do salário, do serviço público, da habitação, ao fazer dos serviços secretos um misterioso joguete, ao propor restrições constitucionais perigosas, o PS está a contaminar todo o debate democrático e a estender a passadeira ao regresso dos piores fantasmas do passado", afirmou Catarina Martins(em atualização)