O arranque da Convenção do BE foi dedicado a pensar nas formas de combate ao populismo e à extrema-direita. Do Brasil e de França vieram avisos sobre os perigos do neoliberalismo e do fascismo e ideias de resistência.

A sessão de arranque da Convenção do Bloco de Esquerda parecia começar morna. A sala do Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa, ficou meio vazia, mesmo que no programa estivesse Guilherme Boulos, do PSOL, uma estrela da esquerda brasileira que animou a plateia com uma ideia de resistência face aos riscos do populismo e da extrema-direita. "Se eles globalizam o ódio, é nosso papel globalizar a esperança", disse, arrancando uma ovação entusiasmada dos delegados bloquistas.