BE desmobilizado? Eleições para Convenção com 80% de abstenção

Mariana Mortágua chega à Convenção bloquista deste fim de semana com um resultado esmagador. A moção A, que tem Mortágua como cabeça de lista, conseguiu eleger 81% dos delegados que participarão no conclave do BE. Os números garantem o que já se esperava: Mariana sucederá a Catarina. Mas há um dado que mostra um partido desmobilizado, a abstenção.