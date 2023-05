O slogan que encheu o palco da Convenção do BE foi o "levar o País a sério". Mas o novo mantra que Mariana Mortágua traz para o discurso do partido é a luta por uma "vida boa". Depois de uma década de liderança de Catarina Martins, os bloquistas estão ainda a lamber as feridas de uma quebra eleitoral que fez encolher o grupo parlamentar de 19 para cinco deputados, um cenário de aparente crescimento do Chega e uma desmobilização interna que levou a que a eleição de delegados para a Convenção registasse 80% de abstenção.