Críticos do BE apontam erros de Catarina e declaram a morte da social-democracia

Pedro Soares encabeça a lista alternativa a Mariana Mortágua para a liderança do BE, com uma moção que defende o ecossocialismo e vê no distanciamento das bases e numa estratégia errática face ao PS os motivos do desaire eleitoral de Catarina Martins.