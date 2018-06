Eram procurados na China por se terem apropriado de 16 milhões de euros. Vieram para Portugal, compraram casas de luxo, tinham visto gold e até constituíram família.

A casa é digna de uma embaixada: situada em Carcavelos, com três pisos, tem vista privilegiada sobre o Tejo e uma piscina que rivaliza com os melhores hotéis da capital. Era aqui que um casal chinês vivia de forma insuspeita desde 2014, após ter comprado e recuperado o imóvel, avaliado acima dos 2 milhões de euros. Há duas semanas, enquanto arranjava os holofotes do exterior com alguns compatriotas, o homem, de 47 anos, foi surpreendido pela polícia. Negou ser a pessoa procurada, disse que não compreendia português, mas os inspectores ao serviço da Interpol correram para o Mercedes topo de gama, estacionado na garagem: a carta de condução coincidia com o nome no mandado de detenção internacional.



Foi uma "carta vermelha" [ou alerta vermelho, como se designa] que deu entrada no sistema internacional da Interpol que permitiu às autoridades portuguesas chegarem ao casal, suspeito de uma burla astronómica. O crime terá sido cometido na China, em 2013, depois de terem recebido das mãos do Governo perto de 16 milhões de euros, no âmbito de um programa de vários incentivos à indústria local. "Aparentemente premeditaram tudo: depositaram o dinheiro em contas na Europa e decidiram vir para Portugal, onde tiveram dois filhos, e investiram em vários apartamentos para terem acesso ao visto gold", explica à SÁBADO fonte judicial, reconhecendo que este não é um caso isolado em Portugal. "Há outros semelhantes", garante.



Com dois filhos nascidos em Portugal, de 2 e 4 anos, o casal vivia sem dificuldades e sem qualquer actividade profissional. Sustentavam-se com o dinheiro que alegadamente tinham trazido da China, e ainda com alguns investimentos feitos depois de aterrarem em solo português. "Bastou um apartamento para lhes garantir o visto, mas acabaram por comprar quatro imóveis, todos acima do meio milhão, além da moradia de Carcavelos", refere a mesma fonte. "Trata -se de um esquema legal muito utilizado por investidores chineses. Compram prédios inteiros ou vários apartamentos, entregam a agências que trabalham exclusivamente com turistas ou arrendam a compatriotas". As vantagens são muitas, sobretudo permite uma desvinculação rápida, caso seja necessário: "Basta uma procuração para vender o imóvel."



Um operário com milhões

Após a detenção do casal na moradia de Carcavelos seguiu-se uma série de peripécias que culminaram com a prisão preventiva da mulher, de 32 anos, grávida de seis meses, enquanto o marido ficou a aguardar julgamento em liberdade.



Foram os inspectores a contactar o infantário dos filhos e a agilizar uma solução com alguém próximo da família para tomar conta das crianças. Vestido com roupa de trabalho, o homem pernoitou nas instalações da PJ, tendo sido presente no dia seguinte no Tribunal da Relação. O advogado terá defendido que o seu cliente "era um operário" – e foi bem -sucedido, o cliente não ficou detido, aguarda o desfecho do caso em liber-dade. Ouvida por um juiz diferente do que interrogara o marido, a mulher, apesar de grávida, foi enviada para o Estabelecimento Prisional de Tires.



Existe para ambos um pedido de extradição que será decidido nas próximas semanas, caso as autoridades chinesas façam chegar os fundamentos da acusação ao tribunal português. Fontes judiciais contactadas pela SÁBADO mostraram -se relutantes quanto à extradição: "é preciso haver a garantia de que não será aplicada a pena de morte nem de prisão perpétua."



Casos como este não são raros na justiça portuguesa, sobretudo com cidadãos chineses. Há países com os quais a cooperação internacional dificilmente acontece: um deles é a China. "Entre os requisitos dos mandados é que sejam emitidos por um Tribunal Judicial. O problema é que a China tem vários tribunais administrativos que emitem mandados de detenção internacionais (MDI), que acabam por não ser cumpridos na Europa. Se uma pessoa não pagar o condomínio e estiver no estrangeiro, é emitido um mandado, mas proveniente de uma câmara municipal ou tribunal administrativo", explica a mesma fonte.



As sucessivas burlas de que o Estado Chinês tem sido vítima – e a dificuldade da extradição dos suspeitos em fuga – estiveram na origem de uma visita recente das autoridades chinesas a Portugal. "Perceberam os requisitos do MDI e agora estão a cumprir. Este deve ser dos primeiros casos com mandado de detenção internacional", assegura a mesma fonte, que ainda assim tem reservas quanto ao desfecho do caso: "Uma pessoa que gasta cá 3 ou 4 milhões de euros é praticamente inatacável."



Artigo originalmente publicado na edição n.º 725, de 22 de Março de 2018.