Funcionários da embaixada da China em Lisboa montaram uma operação subversiva para tentar boicotar um encontro de líderes religiosos e políticos em Fátima devido à presença do Bispo emérito de Hong Kong: queriam impedí-lo e a dois outros convidados de falar na reunião da Rede Internacional de Legisladores Católicos, que contou com a presença do chefe de gabinete de Donald Trump, Mik Mulvaney e do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán. Ao longo de vários dias fotografaram os participantes, tentaram entrar à força no encontro, saber o que debatiam e até seguiram alguns dos convidados nas orações feitas na Basílica da Nossa Senhora do Rosário.O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou à SÁBADO saber da presença dos funcionários chineses em Fátima e estar a investigar o assunto. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa já foi informado sobre o que se passou de forma informal.