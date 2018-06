Portugal é o quarto país europeu, de 23, com índices mais altos de satisfação com o Governo. Segundo os últimos dados do European Social Survey (ESS), um estudo internacional feito a cada dois anos (desde 2002), Portugal é um dos países onde a satisfação com quem o governa mais aumentou entre 2014 e 2016, passando de 3,01 para 5,02, numa escala de zero a 10.

Até à data, a nota máxima que os portugueses tinham dado a um executivo tinha sido 3,61 pontos, em 2006 (Sócrates). Já em 2012 (Pedro Passos Coelho) verificou-se o grau de satisfação mais baixo desde que o estudo é feito, com 2,15.



Os últimos dados sobre os portugueses foram recolhidos entre Outubro de 2016 e Junho de 2017.

O ESS, que realiza um inquérito a 44.387 pessoas com mais de 15 anos, mede diferentes variáveis, como a satisfação com as instituições, abertura à imigração e sentimento de felicidade. Relativamente à satisfação com o Governo, Portugal só é ultrapassado pela Suíça – que ocupa o 1.º lugar, com 6,58 pontos –, Noruega e Holanda (5,58 e 5,46, respectivamente). A Itália, seguida da França e da Espanha, são os mais insatisfeitos.

Por outro lado, ao analisar a satisfação dos portugueses com o "estado da economia no país", o estudo revela que a boa pontuação se altera radicalmente – Portugal passa para o 5.º lugar mais baixo no grupo de 23 países.

A discrepância entre a avaliação que se faz ao Governo e à economia não acontece com países como a Noruega, Suíça e Holanda.

"Depois de valores preocupantemente baixos de satisfação com a democracia e com o Governo durante a troika, tem havido uma recuperação notável que, aliás, começa em 2015 mesmo antes das eleições", disse ao Público a politóloga Marina Costa Lobo, que considera que a satisfação com o Governo distingue Portugal "no contexto europeu".

"E sobretudo contrastamos com Espanha e Itália onde, apesar da crise da zona euro ter sido supostamente ultrapassada, a satisfação com o Governo não regressou", ressalvou.



Portugueses são dos mais insatisfeitos com a vida

Num outro contexto, Portugal mantém-se num dos lugares mais baixos de satisfação com a vida. Ao responder à pergunta "quão satisfeito com a sua vida, no seu conjunto, está hoje em dia?", os portugueses são os terceiros menos satisfeitos (com uma nota de 6,38, numa escala de zero a dez). Classificações piores são apenas dadas na Rússia (5,6) e Lituânia (6,1).