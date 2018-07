aos 18 anos Rui Lacerda Coimbra optou por se tomar trabalhador estudante, começando a trabalhar no Instituto Nacional de Estatística, na elaboração de estatísticas relativas à compra e venda de imóveis. Exerceu essas funções entre os 18 e 25 anos, período durante o qual, completou o liceu e a licenciatura em Direito

Um antigo administrador de insolvência, condenado em primeira instância pelos crimes de corrupção passiva e peculato de uso, foi colocado no Tribunal de Cascais como secretário-judicial. Rui Lacerda Coimbra, que em 1996 pediu uma licença sem vencimento de longa duração para se dedicar por contra própria à administração de falências, consta da lista da Direcção Geral da Administração da Justiça relativa ao movimento de funcionários para este ano.Foi em 2014 que a Polícia Judiciária deteve Rui Lacerda Coimbra em flagrante delito, quando este pediu 20 mil euros a um advogado para para resolver rapidamente um processo de falência. Detido e, posteriormente, acusado, o arguido acabou, em 2016, condenado a três anos e quatro meses de prisão, com pena suspensa, pelos crimes de corrupção passiva e peculato de uso.Como pena acessória, o tribunal aplicou-lhe a suspensão de funções como administrador judicial por um prazo de três anos e dois meses. A actuação do arguido Rui Coimbra (que usou as funções para obter vantagem ilícita), é lesiva dos deveres inerentes ao cargo, sendo adequada a produzir a tal perda de confiança no exercício da função, para além de revelar indignidade", consideraram os juízes Maria Judite Fonseca, João Bártolo e Olinda Amaral, no acórdão que condenou Rui Lacerda Coimbra e ainda absolveu Manuel Gallego e a empresa "A Leiloeira".No julgamento ficou provado que Rui Lacerda Coimbra pediu a um colega advogado, que representava uma empresa, 20 mil euros para apressar o respectivo processo de insolvência. A investigar Rui Lacerda Coimbra há algum tempo, a Polícia Judiciária instalou um microfone no casaco do advogado, gravando todo o teor da conversa. O Tribunal também declarou perdido a favor do Estado 166 mil euros apreendidos a Rui Lacerda Coimbra, devido à "incongruência do património existente e o registado em nome do arguido".Segundo informação que consta do acórdão que o condenou,

Alguns meses após completar a formação universitária deixou o Instituto Nacional de Estatística para assumir as funções de administrador da Câmara de Falências de Lisboa, que exerceu continuamente até 1996. Nesse ano e já com uma boa situação financeira, requereu licença sem vencimento de longa duração e optou por trabalhar por conta própria, no mesmo ramo de actividade.