As seguradoras estão a receber indicações para não fazerem contratos de danos próprios, mais conhecidos por "seguros contra todos os riscos", em carros usados e importados como medida de combate a uma fraude que tem vindo a preocupar o sector. Segundo o que a Câmara Nacional de Peritos e Reguladores e fontes ligadas a seguradoras confirmaram ao Jornal de Notícias, quando os contratos são efectivados há "uma avaliação rigorosa" por parte de quadros intermédios.

A burla começa com a aquisição de automóveis de gama média e alta no estrangeiro, principalmentem em países como Alemanha e França. Os carros são posteriormente legalizados em Portugal com seguros contra todos os riscos e, mais tarde, são apresentadas queixas por furto ou destruição total num acidente simulado.

Os proprietários das viaturas também adicionam, na apólide de seguro, equipamentos extra que os carros não possuem mas aumentam o seu valor. O lucro da burla está na diferença entre o preço do mercado do carro no país em que foi comprado e o valor em Portugal - onde automóveis BWM e Mercedes usados são mais caros.

"Algumas empresas cobram preços mais altos para evitar fazer seguros neste tipo de carros e outras recusam-se mesmo a fazê-los", disseram os responsáveis da CNPR ao mesmo jornal.