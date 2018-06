O Ministério Público está a investigar empresas que estão a oferecer em Portugal serviços como intermediários para o recurso a barrigas de aluguer no estrangeiro. Segundo avança o Jornal de Notícias este domingo, a Procuradoria-Geral da República confirmou que "corre termos um inquérito no Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa (DIAP)", estando o caso em "segredo de justiça".

Apesar de o Tribunal Constitucional não ter chumbado algumas das normas da lei da Procriação Medicamente Assistida (PMA) – autorizando a gestação de substituição em casos muito específicos –, a lei portuguesa proíbe a promoção ou anúncio de contratos de gestação de substituição e a obtenção de benefícios económicos por esses contratos.

Tanto a promoção como a obtenção de benefícios são puníveis por lei com penas de prisão de até dois e cinco anos, respectivamente.

É permitido procurar fora do país

Apesar da lei em Portugal, os casais portugueses ou pessoas singulares podem procurar ajuda para ter filhos fora do país. "Dificilmente estarão a cometer um crime em Portugal", disse ao jornal André Dias Pereira, director do Centro de Direito Biomédico da Universidade de Coimbra.

"Não existe uma lei específica que proíba que alguém viaje para os países em causa e recorra a estes serviços", explicou o advogado Carlos Pinto de Abreu.