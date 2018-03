A casa é digna de uma embaixada: situada em Carcavelos, com três pisos, tem vista privilegiada sobre o Tejo e uma piscina que rivaliza com os melhores hotéis da capital. Era aqui que um casal chinês vivia de forma insuspeita desde 2014, após ter comprado e recuperado o imóvel, avaliado acima dos 2 milhões de euros. Há duas semanas, enquanto arranjava os holofotes do exterior com alguns compatriotas, o homem, de 47 anos, foi surpreendido pela polícia. Negou ser a pessoa procurada, disse que não compreendia português, mas os inspectores ao serviço da Interpol correram para o Mercedes topo de gama, estacionado na garagem: a carta de condução coincidia com o nome no mandado de detenção internacional.

Foi uma "carta vermelha" [ou alerta vermelho, como se designa] que deu entrada no sistema internacional da Interpol que permitiu às autoridades portuguesas chegarem ao casal, suspeito de uma burla astronómica. O crime terá sido cometido na China, em 2013, depois de terem recebido das mãos do Governo perto de 16 milhões de euros, no âmbito de um programa de vários incentivos à indústria local. "Aparentemente premeditaram tudo: depositaram o dinheiro em contas na Europa e decidiram vir para Portugal, onde tiveram dois filhos, e investiram em vários apartamentos para terem acesso ao visto gold", explica à SÁBADO fonte judicial, reconhecendo que este não é um caso isolado em Portugal. "Há outros semelhantes", garante.



No início deste mês, uma investigação do Organized Crime and Corruption Reporting Project revelou que os vistos gold estão a contribuir para um aumento da corrupção - em causa, estão a falta de diligências para comprovar a origem do património de quem concorre aos vistos.

