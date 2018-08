Um site escrito em português anunciava vender cartas de condução nacionais, de uma forma rápida e sem o interessado ter de passar pelos exames de código e de condução. E pelo que era possível constatar no site, tinham sido centenas de interessados que tinham submetido os seus dados de forma a poderem obter a carta desta forma, de acordo com informação veiculada esta sexta-feira em fóruns da Internet.

Entre os documentos que constavam publicamente no site – bastava clicar numa das hiperligações, para aceder aos ficheiros -, apareciam cópias digitais integrais de documentos de identificação (Cartão de Cidadão, Bilhetes de Identidades), bem como fotografias e assinaturas. Entretanto muitos desses ficheiros foram apagados e mesmo o site está inactivo.

Segundo o site, existia uma parceria com quatro escolas de condução de Lisboa e no Porto, "onde centenas de motoristas portugueses passam a cada ano", e que estariam alegadamente envolvidas no esquema.

O site anunciava "Se você é do norte ou sul, leste ou oeste; Seja você europeu, asiático, americano ou africano, comprar carta de condução portuguesa neste site com confiança. Seja você de Portugal, ou você é residente estrangeiro em Portugal, comprar uma carta de condução neste site seria uma decisão muito melhor da sua parte. No entanto, recomendamos que você documente a condução antes de usar nossos serviços" (sic).

"O seu arquivo será tratado sob o nome de uma dessas escolas automáticas, com coerência e profissionalismo para que não haja diferença visível entre esta e as outras. Nós inscrevemos você no exame teórico e prático e você triunfa



automaticamente", podia ainda ler-se.

Era para, alegadamente, proceder a esta inscrição na escola que o site requisitava o envio de documentos pessoais, entre os quais uma fotocópia ou digitalização do BI ou do CC – prática proibida pela lei portuguesa. Os requerentes pagavam metade do valor antes e o restante depois de "conseguirem" a carta, num negócio que podia variar entre os 1.050 e os 1.500 euros.

"A partir do momento em que você envia suas informações, preenchendo corretamente o nosso formulário que contém todos os elementos da sua identidade que serão necessários para obter a carta de condução que você compra, você deve aguardar 5 a 6 dias para a sua carta de condução é enviada para o seu endereço em um envelope discreto através da nossa agência de transporte habitual", lê-se no site, sendo mencionando também que o pagamento antecipado serve para cobrir os custos de envio.