Sábado – Pense por si

Presidenciais 2026

Casa da mulher, carro e motorista do partido. A declaração de André Ventura

Marco Alves
Marco Alves 08:53
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de janeiro
As mais lidas

Líder do Chega, candidato presidencial, vendeu o BMW e desloca-se a expensas do partido. Tem €121 mil na conta à ordem.

A mais recente declaração de rendimentos disponível de André Ventura remonta a junho de 2025. É possível que a que apresentou como candidato presidencial, em dezembro, não esteja disponível para consulta antes de domingo, dia das eleições, porque o regulamento da Entidade para a Transparência dita que depois de cada político apresentar uma declaração a mesma fica congelada durante 30 dias (como explica o Público ) e só depois pode ser acedida. De qualquer modo, esta declaração não deverá ser diferente da de junho, até porque o ano a que os rendimentos declarados deportam é o mesmo: 2024.

Ventura e a mulher, Dina, num congresso do partido, em Coimbra
Ventura e a mulher, Dina, num congresso do partido, em Coimbra Sérgio Azenh

A declaração do líder do Chega é uma das mais simples, pelo menos entre os principais políticos portugueses. Ventura não tem sequer uma casa para declarar, uma vez que aquela em que vive é propriedade da mulher, Dina Nunes Ventura, com quem é casado por comunhão de adquiridos. Em 2020, a SÁBADO já tinha contado a . Quanto à casa, está num condomínio de luxo com piscina na freguesia do Parque das Nações, em Lisboa. Não é uma casa modesta de "30 metros quadrados", como o político com Mariana Mortágua.

Dina, a mulher na sombra de André Ventura
Leia Também

Dina, a mulher na sombra de André Ventura

Ventura declarou apenas rendimentos de deputado da Assembleia da República: €62 714 durante 2024.

Não tem igualmente ações, quotas em empresas, ou sequer carros. No banco, declarou uma conta à ordem no valor de €121.858. Não tem passivo.

Ao longo dos anos, a SÁBADO tem também revelado a evolução patrimonial do líder do Chega, que não tem muito diferente da atual. Essencialmente, em 2023 vendeu o BMW Série 1 que tinha (hoje desloca-se num carro do partido, com motorista e seguranças) e continuou a acumular dinheiro na conta à ordem, sem qualquer tipo de investimento, seja a prazo, seja em produtos financeiros com maior risco.

Em 2017, quando apresentou a primeira declaração, era sócio de uma pastelaria em Loures com o sogro. Venderia a participação nesse ano.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Declaração de rendimentos Casas Política Eleições André Ventura CHEGA BMW Lisboa Parque das Nações
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Casa da mulher, carro e motorista do partido. A declaração de André Ventura