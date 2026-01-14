Casa da mulher, carro e motorista do partido. A declaração de André Ventura

Líder do Chega, candidato presidencial, vendeu o BMW e desloca-se a expensas do partido. Tem €121 mil na conta à ordem.
A mais recente declaração de rendimentos disponível de
André Ventura remonta a junho de 2025. É possível que a que apresentou como
candidato presidencial, em dezembro, não esteja disponível para consulta antes
de domingo, dia das eleições, porque o regulamento da Entidade para a
Transparência dita que depois de cada político apresentar uma declaração a
mesma fica congelada durante 30 dias (como explica o Públiconeste artigo) e só depois pode ser acedida. De qualquer
modo, esta declaração não deverá ser diferente da de junho, até porque o ano a
que os rendimentos declarados deportam é o mesmo: 2024.
Ventura e a mulher, Dina, num congresso do partido, em CoimbraSérgio Azenh
A declaração do líder do Chega é uma das mais simples,
pelo menos entre os principais políticos portugueses. Ventura não tem sequer
uma casa para declarar, uma vez que aquela em que vive é propriedade da mulher,
Dina Nunes Ventura, com quem é casado por comunhão de adquiridos. Em 2020, a SÁBADO já tinha contado a história do casal. Quanto à casa, está num condomínio de luxo com piscina na freguesia do Parque das Nações, em Lisboa. Não é uma casa modesta de "30 metros quadrados", como o político referiu num debate com Mariana Mortágua.
Ventura declarou apenas rendimentos de deputado da Assembleia
da República: €62 714 durante 2024.
Não tem igualmente ações, quotas em empresas, ou sequer carros.
No banco, declarou uma conta à ordem no valor de €121.858. Não tem passivo.
Ao longo dos anos, a SÁBADO tem também revelado a evolução
patrimonial do líder do Chega, que não tem muito diferente da atual. Essencialmente,
em 2023 vendeu o BMW Série 1 que tinha (hoje desloca-se num carro do partido,
com motorista e seguranças) e continuou a acumular dinheiro na conta à ordem,
sem qualquer tipo de investimento, seja a prazo, seja em produtos financeiros com
maior risco.
Em 2017, quando apresentou a primeira declaração, era sócio
de uma pastelaria em Loures com o sogro. Venderia a participação nesse ano.
