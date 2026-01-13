Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
13 de janeiro de 2026 às 23:00

A ironia na política e a bala como juiz final

Uma lei poderia ser aprovada por estes dias: todos os que forem atingidos pela polícia de migração, ICE, são criminosos. A bala como aquilo que decide em que categoria cai um cidadão. Se a bala mata é porque o cidadão é criminoso.

Sim, a ironia e o sarcasmo são politicamente importantes. Muitas vezes o argumento e o contra-argumento são materiais tão previsíveis que só a caricatura pode ser eficaz. O humor em tom sério tem a potência de um explosivo lento; destrói, mas com subtileza.

