Sábado – Pense por si

Carlos Torres
Carlos Torres Editor Executivo
13 de janeiro de 2026 às 23:00

Condomínios de luxo

O boom das casas de megaluxo – há moradias que ciustam mais de 12 milhões de euros. E ainda: as mulheres dos candidatos presidenciais; os novos modelos de ensino alternativo

Para o artigo de capa desta edição, a jornalista Raquel Lito foi visitar alguns condomínios de luxo. Mas falar com os proprietários destes espaços, equiparáveis a hotéis de cinco estrelas, revelou-se tarefa difícil. E fazer fotos com eles foi ainda mais complicado. Uma das exceções aconteceu no condomínio de luxo Palmares, em Lagos, com o casal de reformados suecos a aceitar abrir as portas da sua deslumbrante moradia que parece saída de uma grande produção cinematográfica – ainda assim, nas fotos a mulher preferiu resguardar-se com óculos escuros e em planos afastados. Já em Cascais, no Bloom Marinha, recém-construído numa parte da Quinta da Marinha, foram feitas duas sessões fotográficas: a primeira numa visita guiada pelo diretor comercial da promotora do empreendimento, Graciano Garcia, e uma segunda com o proprietário Marcos Silva, de nacionalidade brasileira e acabado de chegar de Miami.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Condomínios de luxo