Cotrim de Figueiredo e a acusação de assédio: "Como é que me defendo de algo que é mentira?"

O candidato presidencial João Cotrim de Figueiredo, convidado de Pedro Santana Lopes no NOW esta terça-feira, vincou que, apesar de ser candidato a Belém, continua a ser "humano". As declarações surgem na sequência de uma acusação de assédio sexual feita pela ex-assessora.

No NOW, Cotrim de Figueiredo relatou que, na véspera das declarações que fez sobre um potencial apoio a outro candidato na segunda volta, tinha sabido que "iam sair notícias sobre as acusações graves" que lhe tinham feito.

"Confesso que fiquei muito preocupado com essa situação, muito espantado, muito dorido. Não dormi toda a noite, estava muito alterado e não quero justificar com isso a forma atabalhoada e pouco clara como fiz as declarações, mas não tenho dúvidas que isso teve algum efeito [no que quis dizer]", justificou.

Neste sentido, o candidato a Presidente da República, apoiado pela Iniciativa Liberal, esclareceu que só concebe a segunda volta consigo próprio. Logo, "todos os outros candidatos me interessam pouco", disse.

"Quis fazer equivaler a posição em relação a qualquer outro candidato que fosse. Nomeadamente António José Seguro e André Ventura que, segundo confirma a sondagem da Católica, estão à frente. E ao querer equiparar os dois em termos de indiferença, acabei por equiparar os dois em termos de preferência. Foi um erro, uma falta de discernimento da minha parte", sustentou.

De seguida, questionado pela jornalista Marisa Caetano Antunes sobre a razão do seu nervosismo em relação às acusações da ex-assessora, João Cotrim de Figueiredo questionou: "Como é que uma pessoa se defende de uma acusação que não tem qualquer base e também não tem contraditório possível?"

"Não sei se alguma vez algum de vocês esteve em situação sequer parecida, mas é absolutamente angustiante uma mentira descarada posta assim a circular, sem hipótese de contraditório, sem hipótese de testemunhas, sem nada. Algo que pode destruir a reputação [de alguém], para não falar das hipóteses políticas de uma pessoa. É extremamente complexo, nunca passei por nada assim na minha vida", acrescenta.