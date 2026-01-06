Manuel João Vieira declarou uma horta, um prédio em Campo de Ourique, 700 cepas de vinha e €1.318 na conta

Candidato presidencial declarou ainda dois pinhais e um prédio em Santiago do Cacém. Apesar deste património imobiliário, não declarou rendimentos prediais

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Manuel João Vieira apresentou a sua declaração de rendimentos à Entidade para a Transparência (EpT), junto do Tribunal Constitucional, na condição de candidato à Presidência da República.



Manuel João Vieira declara património imobiliário e rendimentos André Kosters/Lusa

O artista de 63 anos, divorciado, declarou dois rendimentos, que se deduz serem de 2024: €12.168,80 de trabalho dependente pagos pela empresa Lisboa Livre e €14.111,89 com rendimentos de trabalho independente. Total: €26.280,69.

Manuel João Vieira declarou ser sócio desta empresa Lisboa Livre, mas a consulta da declaração não permite ver qual a percentagem nem o valor da quota. Segundo o Portal da Justiça, tem desde 2015 metade da empresa - a quota é de €15 mil. O outro sócio é o padrasto, Bo Backstrom. A empresa tem como objeto social: "Atividades hoteleiras, restauração e similares, restaurante, bar, discoteca; Produção, organização, realização e promoção de espetáculos e eventos de carácter cultural e recreativo; Aluguer de embarcações de recreio e instalações, equipamento recreativo e desportivo; Conferências, workshpos; Cursos de formação e aluguer de espaços."

O artista não apresentou quaisquer rendimentos prediais apesar de ter declarado três imóveis urbanos.

Um deles, o mais valioso, com valor patrimonial de €107.005,56, fica em Campo de Ourique, Lisboa, onde Manuel João Vieira cresceu. Trata-se de um “prédio destinado a habitação composto de cave, R/C e quatro andares”. As duas habitações da cave (uma delas “destinada a porteira”) têm acesso a um pátio. No total, o prédio tem 11 frações. O valor patrimonial acima referido é muito inferior ao valor comercial do prédio, se o mesmo fosse alienado, até porque está situado num dos bairros mais caros de Lisboa.

Outro imóvel fica em Santiago do Cacém, distrito de Setúbal. Não é claro na declaração o que Manuel João Vieira detém exatamente neste imóvel. Deduz-se que tenha 50% de uma das duas frações do prédio, um T6 com dois pisos. É referido ainda uma “área do terreno integrante de 23.0000m²” e uma “área bruta privativa de 132.5000 m²”. A fração tem um valor patrimonial de €37.852,45. Esta ligação a Santiago do Cacém deverá vir da mãe, que é natural dessa localidade, segundo perfil do candidato no Expresso.

Finalmente, o terceiro imóvel urbano declarado fica em Anelhe, Chaves. É “uma casa de habitação composta de r/c com duas divisões, e 1º andar com seis divisões. Tem anexo e quintal”. O valor patrimonial é de €21.187,57.

Seguem-se quatro terrenos em Anelhe, sendo dois pinhais, uma horta e uma “terra de batata e centeio, vinha com 700 cepas”. Estes terrenos têm valores patrimoniais residuais, entre os €1,86 e €53,44.

O candidato declarou ainda três carros: um Ford de 1975, um Renault de 2002 e um Mercedes de 2011.

No banco, declarou mil euros a prazo e €1.318,60 em duas contas à ordem. Não tem passivo declarado.