T-shirts oferecidas pela campanha de André Ventura são 'made in Bangladesh'

Camisolas foram distribuídas na segunda-feira numa ação de campanha em Mirandela. "Isto não é o Bangladesh" tem sido uma das mensagens repetidas pelo líder do Chega que geraram enorme polémica com cartazes.

As t-shirts distribuídas numa ação da campanha de André Ventura às presidenciais em Mirandela, distrito de Bragança, na segunda-feira, eram 'made in Bangladesh", segundo se pode verificar na etiqueta, de acordo com a Lusa.



André Ventura promove campanha para as presidenciais de 2026 com polémica

As t-shirts são feitas por uma empresa do grupo Keya, daquele país asiático, que, no seu site, diz ter uma capacidade de produção superior a 100 milhões de peças de têxtil, tendo na Europa a sua representante (Kamp Europe BVBA - também referenciada na t-shirt).

Já os chapéus e cachecóis oferecidos pela campanha como "brinde" não têm qualquer referência à origem de produção.

A maioria dos brindes presentes em Mirandela estava em caixas com referência à empresa Best Oriente, que no seu site afirma ser uma "empresa luso-chinesa" que se posiciona no mercado do 'marketing' promocional "Made in China, com serviço de chave na mão", tendo estrutura própria de produção em Yiwu, naquele país.

"Isto não é o Bangladesh" é uma das mensagens que consta dos cartazes da candidatura de André Ventura e uma das frases mais repetidas pelo líder do Chega e candidato a Belém em muitas das declarações à comunicação social, durante a campanha eleitoral às presidenciais.

Ainda na manhã de segunda-feira, durante uma visita à Adega de Vila Real, Ventura repetiu a ideia: "Se nós pagássemos melhor aos nossos, nós não precisávamos desta invasão de indianos, do Bangladesh, do Nepal e de todos os outros países".