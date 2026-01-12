Humberto Correia declarou "zero euros" em rendimentos em 2024

Candidato presidencial indicou um imóvel e um amendoal em Olhão. A prazo tem €75.995

Depois das extensas declarações junto da Entidade para a Transparência do liberal João Cotrim Figueiredo, do social-democrata Luís Marques Mendes, do artista Manuel João Vieira e do comunista António Filipe, a de Humberto Correia - um ilustre desconhecido que conseguiu reunir 7.500 candidaturas e formalizar uma candidatura - é praticamente uma folha em branco.



Humberto Correia declarou rendimentos e bens em Olhão

É um candidato sem empresas, sem carros, sem passivo, contas à ordem que ultrapassem o máximo obrigatório para declarar (saldo de 50 salários mínimos) e sobretudo sem rendimentos. Todos os espaços para todos os tipos de rendimentos (trabalho dependente ou independente, prediais, agrícolas, comerciais, pensão, etc) têm a indicação de "nada a declarar" ou "€0".

A declaração, entre agora em dezembro na condição de candidato a presidente da República, deverá ser referente a 2024, ano da última declaração de IRS.

No património imobiliário, Humberto Correia declarou um imóvel em Olhão, com valor patrimonial de €73 231, e um terreno com "amendoal", também em Olhão. No banco, tem €75 995 numa conta a prazo.

Humberto Correia, ex-emigrante em França, de 64 anos e casado, é pintor na baixa de Faro há 20 anos.

Prometeu fazer campanha vestido de D. Afonso Henriques. E tem cumprido, como se vê nestas fotos, em Beja.