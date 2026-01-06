Sábado – Pense por si

Portugal

António Filipe declarou €76 mil de rendimentos anuais

Marco Alves
Marco Alves 17:47
As mais lidas

Candidato do PCP indicou 56 mil euros à ordem e três carros Nissan. O seu salário é hoje de assessor do grupo parlamentar do PCP, nomeado pelo partido depois de falhar a eleição para deputado.

Como é costume acontecer nos candidatos do PCP, a declaração de rendimentos, património e interesses de António Filipe não tem muitos itens preenchidos.

António Filipe é o candidato do PCP
António Filipe é o candidato do PCP Rodrigo Antunes/Lusa/EPA

O comunista, de 62 anos, declarou ter auferido em 2024 €76.569,54, repartidos por duas fontes: a Universidade Europeia (€22.186,85) e a Assembleia da República (€54.382,69).

Este último montante, no parlamento, é referente a dois “trabalhos” que António Filipe teve em 2024. Até março foi assessor do grupo parlamentar do PCP (recorde-se que tinha essa função desde 2022, quando falhou a eleição para deputado) e depois voltou ao lugar de deputado nas Legislativas de 2024. A função de assessor de grupo parlamentar é paga diretamente pela Assembleia da República, daí ser essa a entidade pagadora declarada.

Nas Legislativas de 2025, António Filipe voltou a não ser eleito (era o número dois na lista de Lisboa, onde o partido só conseguiu um mandato) e voltou assim a ser contratado pela partido para seu assessor do grupo parlamentar. Na declaração de rendimentos, está referido que o seu vencimento atual vem da Assembleia da República, mas sem indicação do valor.

Quanto à Universidade Europeia, António Filipe foi lá professor até agosto de 2024 (esse vínculo vinha de 2012).

O candidato apoiado pelo PCP declarou um imóvel em Loures com um valor patrimonial de €83.309,78 (o valor comercial será sempre superior). Trata-se de “prédio urbano para residência permanente, com um único piso, área de construção de 197 metros quadrados, com área total do terreno de 1.047 metros quadrados”.

António Filipe indicou ainda ter três carros, todos da marca Nissan, com anos de matrícula de 2013, 2017 e 2023.

Declarou ter à ordem €56.328,09 repartido por duas contas (€31.920,78 e €24.407,31). Não indicou passivo nem quotas em qualquer sociedade. Declarou apenas ser, desde 2023, membro do Conselho Geral de um clube de futebol, Os Belenenses. E membro do Comité Central do PCP desde 2020. Os dois cargos são não remunerados.

Manuel João Vieira declarou uma horta, um prédio em Campo de Ourique, 700 cepas de vinha e €1.318 na conta
Leia Também

Manuel João Vieira declarou uma horta, um prédio em Campo de Ourique, 700 cepas de vinha e €1.318 na conta

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Parlamento Monumentos e património António Filipe Partido Comunista Português Universidade Europeia Lisboa
Investigação
Opinião Ver mais
Paula Cordeiro
Paula Cordeiro
Urbanista

Uma certa e insustentável inocência

As redes estão preparadas para alavancar o óbvio: emoção, contradição, discussão. O que nos provoca raiva ou indignação ganha uma força que a mesma história, contada de outra forma, não consegue alcançar. E, por isso, se queremos, realmente, fazer por mudar, o digital ajuda mas não chega.

Menu shortcuts

António Filipe declarou €76 mil de rendimentos anuais