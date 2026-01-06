António Filipe declarou €76 mil de rendimentos anuais

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Candidato do PCP indicou 56 mil euros à ordem e três carros Nissan. O seu salário é hoje de assessor do grupo parlamentar do PCP, nomeado pelo partido depois de falhar a eleição para deputado.
Como
é costume acontecer nos candidatos do PCP, a declaração de rendimentos,
património e interesses de António Filipe não tem muitos itens preenchidos.
António Filipe é o candidato do PCP Rodrigo Antunes/Lusa/EPA
O
comunista, de 62 anos, declarou ter auferido em 2024 €76.569,54, repartidos por
duas fontes: a Universidade Europeia (€22.186,85) e a Assembleia da República (€54.382,69).
Este
último montante, no parlamento, é referente a dois “trabalhos” que António
Filipe teve em 2024. Até março foi assessor do grupo parlamentar do PCP (recorde-se
que tinha essa função desde 2022, quando falhou a eleição para deputado) e
depois voltou ao lugar de deputado nas Legislativas de 2024. A função de assessor
de grupo parlamentar é paga diretamente pela Assembleia da República, daí ser essa
a entidade pagadora declarada.
Nas
Legislativas de 2025, António Filipe voltou a não ser eleito (era o número dois
na lista de Lisboa, onde o partido só conseguiu um mandato) e voltou assim a
ser contratado pela partido para seu assessor do grupo parlamentar. Na declaração
de rendimentos, está referido que o seu vencimento atual vem da Assembleia da
República, mas sem indicação do valor.
Quanto
à Universidade Europeia, António Filipe foi lá professor até agosto de 2024
(esse vínculo vinha de 2012).
O
candidato apoiado pelo PCP declarou um imóvel em Loures com um valor patrimonial
de €83.309,78 (o valor comercial será sempre superior). Trata-se de “prédio
urbano para residência permanente, com um único piso, área de construção de 197
metros quadrados, com área total do terreno de 1.047 metros quadrados”.
António
Filipe indicou ainda ter três carros, todos da marca Nissan, com anos de
matrícula de 2013, 2017 e 2023.
Declarou
ter à ordem €56.328,09 repartido por duas contas (€31.920,78 e €24.407,31). Não
indicou passivo nem quotas em qualquer sociedade. Declarou apenas ser, desde
2023, membro do Conselho Geral de um clube de futebol, Os Belenenses. E membro
do Comité Central do PCP desde 2020. Os dois cargos são não remunerados.
