A frase citada por Tucídides “os fortes fazem o que podem, os fracos sofrem o que devem” tem sido bastante usada pelos “realistas” de rótulo para explicar a nova postura agressiva dos Estados Unidos de Donald Trump. O grego citou a frase para ilustrar como Atenas forçou injustamente os neutros melianos na guerra do Peloponeso. Esquecemos duas coisas: Atenas exibiu força, mas perdeu a guerra com Esparta 12 anos depois. E esquecemos que não é só a Venezuela, forçada num jogo maior do que ela própria, quem faz o papel de Melos: somos nós, os europeus. O direito internacional não é uma arma, precisa da força delas para ser posto em prática – usa-o e impõe-a (ou não) não quem quer mas quem pode. Neste caso, os EUA. Se a Europa o quiser usar, e mais do que isso impô-lo a outros, terá que lhe colocar por trás a força que em quatro anos de guerra na Ucrânia ainda não soube construir. Neste momento, face à ameaça sobre a Gronelândia, a Europa fará de Delcy Rodrigues, orgulho engolido, a convidar os EUA para uma “agenda de cooperação”. Somos todos Delcy. Uma Delcy democrática, é certo, mas muito Delcy na postura.

Os “fracos a fazer o que devem”: nós