Sábado – Pense por si

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes Jornalista
13 de janeiro de 2026 às 23:00

A política é um jogo (a dinheiro)

Há milhões de dólares apostados nas presidenciais portuguesas. As plataformas como a Polymarket vendem-se de forma virtuosa, mas vêm com riscos evidentes

Há não muito tempo, “Plataforma de jogo Polymarket não paga apostas sobre a invasão dos Estados Unidos na Venezuela” podia ser um título numa distopia. Hoje é um título no The Guardian. A Polymarket é uma plataforma online onde podemos comprar e transacionar apostas binárias (sim ou não) sobre o desfecho de qualquer evento global. A política é a rainha. Na aposta “Os EUA vão invadir a Venezuela até…” houve quase 7 milhões de dólares investidos em “31 de janeiro de 2026”, mas quando os EUA arrancaram Maduro e a mulher da cama, a Polymarket argumentou que não houve uma invasão e bloqueou os prémios. Hélas!

