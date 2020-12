Siga a Sábado nas redes sociais

Os delegados ao último congresso do Chega e os dirigentes do partido estavam incrédulos. Eram quase 14h de domingo e a lista à direção nacional apresentada por André Ventura tinha acabado de ser chumbada por 193 dos 278 delegados presentes na Quinta Nova do Degebe, em Évora. Nessa altura, poucos repararam na mulher esguia de vestido cor-de-rosa, que se levantou da mesa da direção, ondese sentava ao lado de André Ventura, e atravessou o recinto para se dirigir a Rita Matias, um dos novos nomes indicados para a direção e filha de Manuel Matias, presidente do Partido Pró-Vida, que se fundiu com o Chega. Tratava-se de Dina Nunes Ventura, mulher do deputado único do Chega e uma das figuras mais presentes na vida do partido desde a sua fundação – apesar de não desempenhar nele qualquer papel oficial.Naquele momento de grande tensão, Dina Nunes Ventura terá desempenhado um papel que lhe é reconhecido por várias figuras do partido. O de "figura maternal" e "dócil" que, apesar de se interessar e intervir na vida política do marido, assume a tarefa vista como fundamental de apaziguar ânimos e estabelecer pontes. "Ela quis felicitar a Rita e dar uma palavra de apoio" numa altura difícil, conta à SÁBADO o delegado Luís Montenegro, que presenciou a conversa. A jovem havia conquistado a direção na véspera com uma moção ao congresso onde fazia uma apologia a uma "IV República, assente nos valores da família, da vida e da dignidade humana" – e agora, estava a ver a nomeação boicotada pelo seu próprio partido.Nessa noite, André Ventura deixou o congresso numa posição imprevista. No início de setembro tinha sido reeleito para a liderança do Chega com 99,1% dos votos. E menos de um mês depois não tinha conseguido reunir os dois terços dos delegados necessários para eleger a direção que ele próprio escolhera para conduzir o partido para os próximos três anos. E se a Dina Ventura não são conhecidas considerações políticas no interior do Chega, os militantes reconhecem-lhe funções como se dos órgãos sociais fizesse parte. Alguém que se faz presente na vida do partido desde a fundação. "[Ela tem] a responsabilidade de ser a âncora do líder", diz a atriz Maria Vieira à SÁBADO, que a foi abraçar mal a viu no recinto. "Disse-lhe para ter coragem porque, de todos nós, é ela que tem que ter o nosso maior apoio. É a ela que o André se vai encostar nas mágoas", acrescentou a mandatária presidencial. E aquela era uma noite de mágoa.Dina Nunes e André Ventura – que não quiseram responder às questões da SÁBADO sobre a influência da mulher na vida política do deputado único – casaram-se a 18 de junho de 2016, numa cerimónia católica presidida pelo padre Mário Rui, na igreja de São Nicolau, em Lisboa. O local não foi escolhido ao acaso. Aquela paróquia desempenhou um lugar importante na vida do líder do Chega: foi na residência de São Nicolau que André Ventura ficou alojado depois de abandonar o presidiário no Externato de Penafirme, em A dos Cunhados, Torres Vedras, por se ter apaixonado por uma rapariga. Foi aí que morou enquanto tirava Direito na Universidade Nova de Lisboa, curso que terminou com 19 valores, em 2005.Os dois conheceram-se depois de André Ventura sair da faculdade. Dina Nunes Ventura partilha com ele a fé católica. E nunca o escondeu: na noite das últimas eleições legislativas rezou ao lado do marido na igreja onde se casaram, em frente às câmaras – onde tem aparecido recorrentemente no último ano, embora passando relativamente despercebida.Todavia, a vida do casal começou a mudar desde que André Ventura se candidatou à Câmara Municipal de Loures pelo PSD. Foi nessa campanha que o agora deputado lançou uma série de ataques à comunidade cigana, dizendo que os ciganos "em termos de composição de rendimento vivem quase exclusivamente de subsídios do Estado" – algo que não se reflete nos números dos estudos publicados sobre a matéria. Evoluiu depois para posições ainda mais extremistas: a prisão perpétua para homicidas e violadores, um plano de confinamento para a população cigana e, mais recentemente, a inclusão da castração física e química de pedófilos na revisão constitucional, por exemplo.Fisioterapeuta de crianças num hospital de Lisboa há mais de 10 anos, Dina Ventura começou a passar por situações complicadas, como ameaças verbais, por causa da vida política do marido e, sobretudo, das suas afirmações muito próximas da extrema-direita. "A última vez que aconteceu foi já há algum tempo, penso que ultimamente não tem havido. As pessoas naturalmente reconhecem-na, sabem quem ela é e respeitam a liberdade dela. Mas acredito que depois, fora do trabalho, haja outro tipo de mal-estar ou ameaças", diz à SÁBADO Sandra Matias, a amiga de Dina e mulher do líder do Partido Pró-Vida, Manuel Matias.Com a criação do Chega e o ritmo frenético de digressões do deputado único pelo País, Dina Ventura acabou por adaptar a sua rotina de forma a acompanhar o marido quando podia. "Sempre que ela iaa Setúbal a jantares do partido falávamos de tudo um pouco. De saúde, porque ambas trabalhamos na mesma área, mas também de como ela gere as emoções pela ausência do André, que tem de percorrer o País principalmente em campanha", frisa Carina Deus, tesoureira da distrital de Setúbal e a militante número 29 do Chega."A política, deixa-a para o marido, ela é mais de socializar com as pessoas." Dina Ventura nem sempre consegue acompanhar o marido nessas digressões. Mas quando pode, está lá. Mesmo em ocasiões privadas, de negociações nos bastidores. Esteve bastante ativa nas eleições europeias: marcou presença na Herdade da Torre em Arronches, quando o líder do Partido Popular Monárquico, Gonçalo da Câmara Pereira, acordou com André Ventura a coligação Basta. No fim da campanha das europeias, chegou a fazer uma publicação política no Facebook: "E assim encerrámos ontem mais uma campanha. Uma campanha intensa, exaustiva e na qual houve dias que apenas nos cruzávamos um com o outro. Mas espero (e acredito!) que cada minuto que dedicámos a esta campanha, não foi em vão."Fonte da direção do Chega explica à SÁBADO que a presença de Dina Ventura nos eventos partidários não é um acaso. "É normal o André querer ter a mulher ao seu lado, sendo a família uma das bandeiras mais importantes do partido. É uma das componentes católicas conservadoras que o André quer reforçar", afirma. E Dina Nunes Ventura não parece importar-se: é católica e solidária com as ideias do marido.Já na convenção de Évora esteve sempre acompanhada por um segurança e pelo irmão, Miguel Nunes, que foi um dos delegados do Chega. Isto quando não estava sentada com o marido na mesa da convenção, enquanto se contavam nervosamente os votos que determinariam se a direção tinha sido aprovada ou não.