PJ fez buscas nas casas de Manuel Salgado e do filho

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) está a ser alvo de buscas pela Polícia Judiciária. As buscas estão relacionadas com processos de obras (projetos urbanísticos) e a autarquia já confirmou as diligências. Também as casas de Manuel Salgado, ex-vereador da autarquia, e do seu filho foram alvo de buscas, assim como a empresa promotora do projeto imobiliário para o terreno da antiga Feira Popular. Estão em causa suspeitas da prática de crimes de abuso de poder, participação económica em negócio, corrupção, prevaricação, violação de regras urbanísticas e tráfico de influências.





apurou que sob investigação, estão a ampliação do Hospital da Luz, a construção da CUF Tejo, e da Torre de Picoas.



Numa nota enviada à agência Lusa, a Câmara de Lisboa refere que as buscas "resultaram de várias denúncias, incluindo participação ao Ministério Público", relativas a processos urbanísticos como a Operação Integrada de Entrecampos e também às obras da Segunda Circular, canceladas pelo município, e à requalificação da piscina da Penha de França.



A Polícia Judiciária refere num comunicado que "no âmbito de oito inquéritos dirigidos pelo DIAP Regional de Lisboa", foram executados 28 mandados de busca, 10 buscas domiciliárias e 18 não domiciliárias, "visando a recolha de documentação relacionada com suspeitas de práticas criminosas, sob investigação".



As buscas decorreram em Lisboa, Sintra, Cascais, Caldas da Rainha e Alvor, com o auxílio de seis magistrados do Ministério Público e de 90 inspetores e peritos da Polícia Judiciária.



Estarão em causa suspeitas da prática de crimes cometidos no exercício de funções públicas, relacionados com a área do urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa, nomeadamente, abuso de poder, participação económica em negócio, corrupção, prevaricação, violação de regras urbanísticas e tráfico de influências.