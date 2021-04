As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Tudo o que precisa de saber todos os dias. Um resumo de notícias, no seu email. (Enviada diariamente)

A Newsletter Geral no seu e-mail

PS ataca Moedas depois das comparações entre o caso Sócrates e as buscas na CML

Depois das buscas feitas pela Polícia Judiciária na Câmara Municipal de Lisboa e na casa de Manuel Salgado, antigo vereador com o pelouro do urbanismo, Carlos Moedas deixou o recado ao Partido Socialista, sugerindo que, afinal, "não são apenas os comportamentos do ex-primeiro-ministro José Sócrates que corroem o funcionamento da democracia".

A comparação entre o caso Sócrates e as buscas na CML feita pelo candidato apoiado pelo PSD e CDS às próximas autárquicas não ficou sem resposta e, esta quarta-feira, a concelhia do PS Lisboa acusou Carlos Moedas de falhar o principal objetivo de um candidato: "desistência por um combate de ideias". Sérgio Cintra, atual presidente do PS Lisboa, deixa bem claro que Carlos Moedas "pretendeu tirar proveito de um processo de recolha de informação, na sequência de denúncias e sem que alguém tenha sido constituído arguido".

As "insinuações" de Moedas, como lhe chama o PS Lisboa, surgem num contexto de falta de ideias "para o futuro da cidade em mais de dois meses de campanha". "Em tão pouco tempo já desistiu de apresentar ideias, ou do que garante repetidamente ser uma nova forma de fazer política, pela positiva", lê-se no comunicado.

Os socialistas sublinham que, depois desta comparação entre as buscas realizadas à Câmara Municipal de Lisboa e o caso de José Sócrates, o seu rival às autárquicas "está apresentado aos lisboetas". "Os autoproclamados ‘novos tempos’ trouxeram afinal o pior da velha política".



As buscas realizadas pela PJ na terça-feira estão relacionadas com projetos urbanísticos aprovados. Estão em causa suspeitas da prática de crimes de abuso de poder, participação económica em negócio, corrupção, prevaricação, violação de regras urbanísticas e tráfico de influências. Entre os projetos investigados pelas autoridades está o Hospital da Luz e a construção da Torre de Picoas.



Além disso, a Câmara de Lisboa referiu que as buscas "resultaram de várias denúncias, incluindo participação ao Ministério Público", relativas a processos urbanísticos como a Operação Integrada de Entrecampos e também às obras da Segunda Circular, canceladas pelo município, e à requalificação da piscina da Penha de França.