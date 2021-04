Adeptos da claque do Benfica são acusados de tentativa de homicídio. Ataques entre 2018 e 2020 incluem apedrejamento do autocarro do clube, que provocou ferimentos a Weigl e Zivkovic, agressões a três adeptos do Sporting e ameaças feitas no prédio onde vivia Bruno Lage.

Operação Sem Rosto: Mais de 30 elementos dos No Name Boys vão a julgamento

Mais de 30 elementos da claque No Name Boys vão a julgamento por ataques perpetrados entre 2018 e 2020, que fizeram mais de duas dezenas de vítimas. Entre os crimes pelos quais elementos da claque do Benfica está o de homicídio qualificado na forma tentada.

Um dos episódios de violência está relacionado com o apedrejamento ao autocarro do Benfica na A2, em junho do ano passado, que provocou ferimentos aos jogadores Weigl e Zivkovic, e foi motivado pelo empate do clube no Estádio da Luz frente ao Tondela.

Entre os ataques estão também grafitis ameaçadores feitos no prédio onde vivia Bruno Lage, então treinador do clube, e agressões a três adeptos do Sporting, membros da claque Juventude Leonina, junto ao estádio de Alvalade e o esfaqueamento de outro no Estoril.