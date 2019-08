Manuel Salgado, o homem que manda(va) na cidade

Manuel Salgado anuncia saída da Câmara Municipal de Lisboa Vereador responsável pelo Planeamento, Urbanismo, Património e Obras Municipais vai deixar autarquia depois de 12 anos de mandato. Ricardo Veludo, coordenador do Programa Renda Acessível, será o seu substituto.

Manuel Salgado: Vida pública e política piorou muito nos últimos 12 anos O vereador do Urbanismo da Câmara de Lisboa, Manuel Salgado, defende, na sua carta de renúncia, que "a vida pública e política piorou muito" ao longo dos últimos 12 anos, possibilitando a "manipulação dos 'media' e a difusão da mentira".

O vereador do Planeamento, Urbanismo, Património e Obras Municipais da Câmara Municipal de Lisboa, Manuel Salgado, vai abandonar o cargo, que ocupa há 12 anos, disse hoje à Lusa fonte da autarquia. Manuel Salgado, de 75 anos, é vereador do Urbanismo na Câmara de Lisboa desde as eleições intercalares de 2007, tendo também sido vice-presidente da autarquia até às autárquicas de 2013, ano em que Fernando Medina, atual presidente, passou a ser o braço direito de António Costa, então líder do executivo municipal socialista. Recorde este perfil publicado pela SÁBADO em setembro de 2018.Quem manda não é o Rei, é o Marquês de Pombal. Na Câmara, Medina pode ser o rei, mas Manuel Salgado é o marquês. Quem o diz são os críticos daquele que é considerado o vereador do Urbanismo com mais poder de sempre na Câmara Municipal de Lisboa (CML). Salgado controla directamente as unidades de execução - o que lhe permite dispensar os Planos de Pormenor -, tem um gabinete de planeamento estratégico para dar resposta aos projectos prioritários que é descrito como uma "tropa de choque" e desde Julho que está aos comandos da Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU), uma empresa municipal que é vista pela oposição como uma câmara dentro da câmara.Desde que chegou aos Paços do Concelho, em 2007, que os poderes de Manuel Salgado - que, apesar das várias tentativas não quis responder às questões da SÁBADO - têm vindo a ser reforçados. Mas a alteração aos estatutos da SRU aprovada no início do Verão aumenta significativamente a influência do vereador do Urbanismo e, segundo a oposição, dispensa-o de grande parte do escrutínio tanto na Câmara como na Assembleia Municipal.Salgado, que é agora também o presidente da SRU, deixa de ser obrigado a submeter as obras que a empresa municipal fizer ao visto prévio do Tribunal de Contas e, embora continue a ter de se submeter às regras da contratação pública, ganha agilidade na decisão dos grandes projectos para a cidade. É que se até agora a SRU - que foi uma criação de Pedro Santana Lopes - estava dedicada à reabilitação urbana, com os novos estatutos a empresa municipal passa a ser responsável pelas grandes obras do município.Programas como habitação a renda acessível de iniciativa pública, Escola Nova e creches B.a.Bá, ‘Lisboa, SNS Mais Próximo’ ou ‘Uma Praça em Cada Bairro’ passam a estar sob a alçada da SRU. "A CML aprova o plano de gestão e o plano de actividades. A SRU faz a gestão que entender com os arquitectos e os promotores que entender", acusa ex-vereadora do PSD Margarida Saavedra, que diz que estando à frente da empresa, Salgado "tutela-se a si mesmo sem passar pela Assembleia Municipal e pela Câmara". Margarida Saavedra teme que o reforço de poderes reedite os abusos que houve no passado quando Eduarda Napoleão e Fontão de Carvalho (ambos do PSD) eram simultaneamente vereadores e administradores da EPUL. "Com esta nova SRU, pode fazer-se o que já não se poderia com a EPUL [extinta em 2013 por António Costa]"."É quase uma Câmara B", nota o deputado municipal social-democrata Rodrigo Melo Gonçalves, que acha que "os novos estatutos da SRU vão transformar a empresa municipal numa verdadeira direcção de Projectos e Obras" à margem do escrutínio da oposição.Fonte oficial do gabinete de Manuel Salgado contrapõe: "Os projectos das obras a realizar pela SRU serão amplamente escrutinados pela Câmara e Assembleia Municipal, desde logo no âmbito da apreciação dos instrumentos previsionais da empresa, orçamento e plano de actividades, e posteriormente no âmbito dos contratos de mandato a celebrar entre a CML e SRU." A mesma fonte garante que está previsto que "durante a elaboração dos projectos, os mesmos sejam levados a reunião de Câmara em dois momentos: na fase de estudo prévio e antes de ser lançado o concurso de empreitada".Mas não é só na oposição que se ouvem críticas à influência de Manuel Salgado na Câmara. Fernando Nunes da Silva, ex-colega de Salgado na vereação, também contesta o poder do vereador do Urbanismo. "É um vereador com poderes absolutos há 12 anos", ataca Nunes da Silva, que diz que isso se nota em várias coisas, mas também na ausência de procedimentos concursais para contratar arquitectos. "Não lançou um único concurso de arquitectura na sua gestão. É espantoso. Com a quantidade de obras que tem havido em Lisboa…", observa o antigo vereador, que admite que isso ainda se venha a notar mais com Manuel Salgado à frente da SRU. "A SRU só tem de fazer concursos para adjudicar obras. Para escolher arquitectos não. Basta justificar-se com questões de continuidade, com o valor do projecto ou fazer uma consulta a três entidades", diz Nunes da Silva.Quem o conhece bem diz que a grande obsessão de Manuel Salgado é deixar uma marca na cidade. "O sonho dele é que a lista dos grandes urbanistas de Lisboa seja Marquês de Pombal, Ressano Garcia, Duarte Pacheco e Manuel Salgado", ironiza um antigo colega.Em tempos, Salgado estaria mais interessado noutro grupo de nomes sonantes: Marx, Engels, Lenine, Estaline e Mao. Logo a seguir ao 25 de Abril, o arquitecto, que andava então pelos 30 anos, era comunista, apesar dos pergaminhos da família. Do lado da pai herdou o apelido Salgado e descende do 1.° visconde de Faria e Maia. Do lado da mãe ficou Sande e Castro e com uma linha de ascendentes nobres que inclui o Marquês de Sabugosa, o 7.° conde de Sabugosa e o 1.° conde de Burnay.A linhagem não lhe refreou os instintos revolucionários e os amigos dizem que na altura lhe chamavam "o metalúrgico da Lapa" porque vivia num palacete no elitista bairro lisboeta, mas "era abrutalhado nas intervenções" políticas. "Era visto como a ovelha vermelha da família por ser esquerdófilo", confirma a arquitecta Helena Roseta.A desconfiança familiar em relação às opções políticas de esquerda não toldaria, contudo, as boas relações com aquele que chegou a ser conhecido como o Dono Disto Tudo, Ricardo Salgado. Manuel e Ricardo são primos direitos e, conta quem conhece a família, "entre os primos são os mais próximos".Mas como é que Manuel Salgado chegou à Câmara de Lisboa? A primeira aproximação fez-se em 1989. "Estivemos juntos a trabalhar na preparação da candidatura de Jorge Sampaio", conta o engenheiro António Fonseca Ferreira, lembrando que do grupo que colaborou com o então secretário-geral do PS faziam parte nomes como os arquitectos Nuno Portas e Bruno Soares.Na altura, Manuel Salgado já tinha uma vasta experiência em urbanismo. Tinha estado com Fonseca Ferreira, o socialista que chegaria à presidência da CCDR em 1998, na CIPRO, uma empresa que seria a génese do seu ateliê, o Risco. Na CIPRO, Salgado ajudou a construir os planos de urbanização e os PDM de várias câmaras da Margem Sul, graças à sua ligação com o PCP, mas também ao facto de haver poucos especialistas em urbanismo. Foi, aliás, o interesse na área autárquica que o levou a escrever o Manual da Gestão Democrática das Autarquias.Apesar disso, quando Jorge Sampaio ganhou a Câmara, Manuel Salgado não foi convidado para a equipa. O amigo Fonseca Ferreira entrou como assessor e recorda-se de, nessa época, Salgado ter tido "uma colaboração na área do Urbanismo".Por essa altura, o Risco - ateliê que fundou em 1984 - absorvia-lhe todo o tempo. Mas a Câmara de Lisboa nunca deixou de lhe interessar. E em 2005 voltou a fazer parte da construção de uma candidatura do PS. Mas, dessa vez, o objectivo era mesmo o de chegar à vereação. E não com um lugar qualquer."Manuel Salgado queria ser o meu número dois", assume à SÁBADO o então candidato socialista Manuel Maria Carrilho, explicando que foi alvo de "pressões ao mais alto nível" dentro do partido para que o arquitecto ficasse no segundo lugar da sua lista.Na verdade, a SÁBADO sabe que Carrilho chegou a ser chamado de urgência a São Bento para uma conversa com o primeiro-ministro e secretário-geral do PS, José Sócrates, e com o então coordenador autárquico do PS, Jorge Coelho, depois de uma conversa que correu mal com Manuel Salgado. Mas Manuel Maria Carrilho não só não queria ceder à pretensão de Salgado de ser o seu número dois como naquela altura o arquitecto resistia a deixar por completo o ateliê Risco - coisa que faria em 2007, quando integrou a lista de António Costa à Câmara de Lisboa.Depois de uma conversa tensa com Manuel Salgado, Carrilho entendeu que não tinha condições para o manter na sua lista. Mas José Sócrates e Jorge Coelho fizeram tudo para o convencer a recuar. A pressão não surtiu efeito, porque Carrilho ameaçou abandonar a candidatura numa altura em que seria já quase impossível encontrar outro candidato.Manuel Maria Carrilho acabaria por perder as eleições em 2005, mas dois anos mais tarde a demissão de António Carmona Rodrigues abriu portas a eleições intercalares e Salgado conseguiu o almejado segundo lugar da lista do candidato do PS, António Costa.Antes de o integrar na sua lista, Costa quis, porém, garantir que não haveria surpresas negativas por causa de conflitos de interesses. Chegou a chamar Carrilho para se inteirar dos pormenores que levaram à ruptura com o candidato socialista que o antecedeu e conseguiu que Manuel Salgado fizesse uma declaração desvinculando-se por completo do Risco e garantindo que a partir de 2007 o ateliê que fundou - e que passaria para as mãos do filho Tomás - não aceitaria novos projectos em Lisboa.Apesar desse cuidado e pelos muitos anos que os projectos de arquitectura demoram a tornar-se realidade, o mandato de Salgado na Câmara de Lisboa continua a cruzar-se com o Risco. Para Margarida Saavedra, isso constitui um conflito de interesses, apesar da desvinculação de Salgado do Risco. "O filho dele, Tomás Salgado, está a fazer projectos em relação aos quais os serviços do pai vão ter de dar parecer. Ainda que ele peça escusa, são subordinados dele que vão dar os pareceres", critica a ex-vereadora do PSD.Apesar das críticas, o vereador com o pelouro do Urbanismo tem assegurado não participar em decisões em que o seu antigo ateliê esteja envolvido e chegam mesmo a realizar-se reuniões de Câmara em que não participa para que possam ser debatidos e votados projectos que levam a assinatura do Risco.Foi isso que aconteceu muito recentemente, no dia 20 de Julho, quando Salgado esteve ausente da reunião de Câmara, porque na ordem de trabalhos constavam - além da alteração de estatutos da SRU na qual é administrador sem vencimento -, o "projecto de arquitectura para a alteração, durante a execução de obra do edifício do Hospital da Luz na Avenida Lusíada" e um "pedido de informação prévia para a construção dos módulos 4 e 5 do CCB" - ambos com a assinatura do seu ateliê.A ampliação das instalações do Hospital da Luz foi, de resto, uma das polémicas que marcou o seu mandato. E por duas razões: por o projecto ser do Risco, mas também pelas ligações familiares a Ricardo Salgado, que na altura, através do Grupo Espírito Santo (GES), detinha a Luz Saúde. Para duplicar a capacidade do hospital privado foi preciso demolir em 2015 um quartel do Regimento de Sapadores Bombeiros que tinha custado 12,3 milhões de euros à autarquia apenas cinco anos antes e onde funcionava a sala de operações da protecção civil na capital.A compra do terreno onde estava o quartel foi feita por hasta pública por 15 milhões de euros, mas não escapou às críticas da oposição por o alargamento das instalações hospitalares ter sido anunciado pela Espírito Santo Saúde meses antes de a Câmara alterado o Plano de Pormenor da zona para permitir a nova construção em 2014.Dois anos mais tarde, a obra foi notícia por se saber que o Hospital da Luz estava a construir um túnel de acesso ao seu estacionamento ocupando 536 metros quadrados de terrenos municipais. A Câmara justificou-se dizendo que a solução encontrada é semelhante à que foi usada no Centro Comercial Colombo e no El Corte Inglés e que o acordo obriga o Hospital da Luz a pagar "uma contrapartida anual, calculada de acordo com a Tabela de Preços e Outras Receitas Municipais".Já este ano, em Março, o projecto de ampliação do Hospital da Luz mereceu o voto contra de todas as forças políticas na Câmara, com excepção do PS e do Cidadãos por Lisboa. "O BE sempre foi contra decisões à medida para este hospital da FOSUN/ex-BES que destruiu um quartel bombeiros de alta qualidade na zona do Colombo. Esta ampliação já estava em curso porque o HL acha que manda na cidade. Não manda", congratulava-se no Twitter o então ainda vereador do Bloco de Esquerda, Ricardo Robles, apesar de o CDS garantir que a obra já estava em curso no momento da votação.Robles, que se demitiu a 30 de Julho depois de ter sido noticiado que tinha tentado vender um prédio em Alfama para obter mais-valias de cerca de dois milhões de euros, foi - antes do acordo que o levou para a vereação de Fernando Medina - um dos principais rostos da oposição a Manuel Salgado.Contactado pela SÁBADO, Ricardo Robles não esteve disponível para fazer comentários, mas Vítor Gonçalves, que foi seu colega na Assembleia Municipal, embora na bancada do PSD, recorda o papel que o bloquista teve num dos casos polémicos que envolveu Manuel Salgado relacionado com um terreno na Fontes Pereira de Melo. "Fizemos essa guerra em conjunto", conta o ex-deputado municipal do PSD, lembrando que foi Robles "quem descobriu que havia 40 centímetros no estacionamento subterrâneo da torre do número 41 da Fontes Pereira de Melo que eram propriedade da Câmara". Esses centímetros a mais acabariam por ser alvo de uma permuta para compensar a autarquia, mas essa não foi a parte mais questionada do negócio que envolveu o Grupo Espírito Santo e um dos principais promotores imobiliários da cidade, o engenheiro Armando Martins.Armando Martins foi dono do terreno em frente ao Fórum Picoas durante quase 20 anos. Ao longo desse tempo, tentou sempre rentabilizar o espaço, apresentando vários projectos à Câmara. O objectivo era construir 20 mil metros quadrados de escritórios, mas a resposta foi sempre negativa. A certa altura, Salgado notificou o empresário de que poderia construir no máximo 12 mil metros destinados a serviços ou 14 mil metros quadrados se incluísse habitação. Desesperado e com uma dívida bancária de vários milhões, o proprietário vendeu o terreno por um euro ao BES. Meses depois, foram autorizados 24 mil metros quadrados.Contactado pela SÁBADO, Armando Martins preferiu não fazer comentários, mas o ex-vereador do Cidadãos por Lisboa, Fernando Nunes da Silva, nota as incongruências da decisão do Urbanismo. "A Câmara justifica-se com a alteração ao PDM que foi entretanto aprovada e que permite aumentar a edificabilidade. Mas o PDM já estava em discussão pública. Do ponto de vista estritamente administrativo está tudo certo, mas podia ter havido outra atitude em relação ao proprietário", reconhece Nunes da Silva. Este ano, foi noticiado que a torre de 17 andares de escritórios entretanto construída no terreno e que está agora nas mãos da ECS, uma gestora de fundos de recuperação de imóveis, está à venda por 120 milhões de euros.O caso levantou tantas dúvidas que a SÁBADO sabe que a PJ chegou a chamar vários dos intervenientes para prestar declarações, mas a investigação não avançou.O caso da Fontes Pereira de Melo não foi, contudo, a única vez que a oposição apontou o dedo às ligações entre Manuel Salgado e o grupo do seu primo Ricardo. Uma das maiores polémicas que envolveu o GES e o vereador do Urbanismo chama-se Plano de Pormenor da Matinha, uma operação que envolve uma área de 25 hectares, que em 2015 já valia 45 milhões de euros, e para onde está prevista a construção de 29 edifícios, com quase quase dois mil apartamentos, 64 mil metros quadrados para comércio e serviços e 15 mil metros quadrados para um hotel.Manuel Salgado e o Risco foram os autores do plano em 2003, muito antes de este chegar à Câmara, mas foi a forma como os serviços da autarquia fizeram o loteamento de um espaço em que 80% dos terrenos eram de um fundo do GES e os restantes municipais e de outros proprietários, que fez apontar dedos às decisões do Urbanismo."Quem fez o desenho não valorizou os terrenos da CML", acusa Margarida Saavedra, explicando que esses terrenos "foram dados como complementos de lote, ou seja, a Câmara não tinha direito a construir". Outro problema que levou PSD, CDS, PCP, BE e Cidadãos por Lisboa a levantar dúvidas sobre um alegado favorecimento ao GES foi o faseamento aprovado para a execução do plano."Nos terrenos do GES só havia habitação. Com o faseamento, o GES fazia a habitação, vendia-a e ficava desobrigado de construir os equipamentos previstos, como jardins e escolas", nota Saavedra, lembrando que "os outros proprietários queixavam-se de que tinham ficado só com escritórios e comércio", menos rentáveis do que apartamentos. "O faseamento fez os lotes pender para o BES", confirma Nunes da Silva, que como engenheiro ajudou a construir o plano feito pelo Risco, mas que como deputado municipal questionou as opções camarárias.Uma das críticas feitas pela oposição era o facto de a Câmara poder ter de assumir a expropriação de terrenos para garantir a construção de equipamentos para se substituir a proprietários como a Aermigeste, que se tem recusado a contribuir para os encargos da urbanização por não concordar com o plano.Modesto Navarro, deputado municipal do PCP, também se opôs à forma como o processo foi tratado pela Câmara de Lisboa, mas queixa-se de que as alterações aprovadas com o novo PDM dificultam o escrutínio de casos como o do Plano de Pormenor da Matinha. "Com a revisão do PDM em 2012, todas essas coisas passam a ser controladas por unidades de execução, o que quer dizer que não vão à Assembleia Municipal nem a reunião de Câmara", diz à SÁBADO o comunista que acha que "as unidades de execução são uma criação de Salgado que lhe dão a possibilidade de não ter de prestar contas a ninguém".Não foram, no entanto, só decisões ligadas ao BES que fizeram a oposição acusar Manuel Salgado de beneficiar um grande grupo económico. Em 2015, o então deputado municipal do PSD Sérgio Azevedo falava em "hasta pública encenada" para se referir à venda por apenas um euro acima do valor base de licitação de um terreno em Alcântara a uma empresa ligada à José de Mello Saúde."O Grupo Mello apresentou em Maio de 2013 um pedido de informação prévia à CML sobre este terreno e o vereador do Urbanismo tratou de garantir que o plano de urbanização de Alcântara se adaptava aos interesses deste grupo privado. Para isso revogou o PDM nos artigos que limitam a altura das fachadas e a profundidade dos edifícios e fez aprovar a hasta pública para venda do terreno. O urbanismo dos cifrões a impor-se na CML", escreveu na altura Ricardo Robles no Esquerda.net."Este modo de actuar tem que ver com a ideia de Manuel Salgado de que a cidade só se faz com o grande capital", justifica uma fonte próxima do arquitecto, que recusa a ideia de que possa haver algum aproveitamento pessoal por parte do vereador. "A grande preocupação dele é encontrar financiadores que permitam pôr em marcha os projectos que tem para a cidade", nota a mesma fonte. "É preciso ver que o grande objectivo tem sido o de fazer o máximo, gastando o mínimo e isso levou, por exemplo, a que se fizessem vendas de terrenos sem acautelar modos de controlar a especulação imobiliária, como se faz noutras cidades, onde se impõem limites de preços ou de usos quando se vendem terrenos municipais", acrescenta outra fonte.Descrito como ambicioso, há quem diga de Salgado que "sacrifica tudo em nome de deixar uma marca na cidade", mas ninguém o acusa de tirar proveito próprio das funções que ocupa. "Tem uma vida confortável e, ao contrário do primo Ricardo, não é ganancioso, é muito inteligente, muito racional", assegura um colega. "É injusta a suspeição permanente por causa da família", declara Helena Roseta. De resto, Manuel Salgado está reformado e optou por receber a pensão em vez do vencimento a que teria direito como vereador.Se a ideia de Manuel Salgado é ficar para a História como alguém que mudou a face de Lisboa, está prestes a ter uma boa oportunidade de conseguir concretizar esse intuito. A chamada Operação Integrada de Entrecampos é um plano ambicioso que visa dar destino aos terrenos da antiga Feira Popular, mas que vai mudar toda a zona envolvente numa área que corresponde a 25 campos de futebol.O espaço vai a hasta pública em Setembro, num leilão que terá três lotes e cuja base de licitação está nos 160,5 milhões euros. A ideia da divisão é tentar impedir que aconteça o mesmo que em 2015 e 2016, quando não apareceu qualquer comprador nas hastas públicas para o espaço onde ficava o antigo espaço de diversão da cidade. É que, vendendo os espaços em separado, os promotores precisam de ter menos dinheiro para avançar, já que a parcela mais cara vai ser licitada por 67,1 milhões de euros e mais barata por 27,9 milhões.A maior operação desde a Expo Ao todo, está previsto que aquela zona seja alvo de um investimento total de 800 milhões de euros, sendo que 100 milhões serão suportados pela autarquia."Esta operação, a maior da actualidade no país e das mais importantes já realizadas na cidade desde a Expo’98, visa assegurar, através da articulação efectiva das várias funções e valências, o desenvolvimento coerente e sustentável de um território único pela sua centralidade, polaridade de emprego, acessibilidade de transporte público e conectividade internacional", lê-se na proposta que Manuel Salgado levou à Câmara e que prevê "700 fogos de habitação a renda acessível para as classes médias e 279 em regime de venda livre", além de equipamentos como três creches e um jardim de infância, uma unidade de cuidados continuados, um centro de dia e um lar e um serviço de apoio domiciliário.Mas o projecto de Entrecampos também não está livre de polémica. João Gonçalves Pereira, vereador do CDS, questiona a forma como a Câmara aumentou a edificabilidade dos terrenos, integrando na operação para esse cálculo espaços da via pública equivalentes a três campos de futebol. Para Gonçalves Pereira, está-se perante "uma violação clara da lei" e aquilo que diz ser "verdadeiro botox urbanístico".Fernando Nunes da Silva fala em "fraude integrada de Entrecampos", mas por causa da forma como aparecerão os prometidos 770 fogos de renda controlada naquela zona. "A renda controlada nos terrenos de Entrecampos é 0%. Os fogos a custo controlado são nos terrenos que eram da EPUL, onde já estava previsto fazer 770 fogos. Não são nos terrenos da Feira Popular", aponta Nunes da Silva, que diz que "a pouca habitação que lá vai aparecer é de luxo, na zona mais nobre vai haver 90% de escritórios e 10% de habitação de luxo". Com a operação a decorrer sob a tutela da SRU, o ex-vereador acredita que "vai ser tudo decidido no gabinete do senhor presidente da Câmara Manuel Salgado".Helena Roseta reconhece que a Câmara tem pouca margem para fazer habitação a custos controlados nos terrenos da antiga Feira Popular por estar condicionada pela disputa judicial que ainda mantém nos tribunais com o empresário Domingues Névoa - com quem a Câmara fez uma permuta para trocar Entrecampos pelo Parque Mayer nos tempos de Pedro Santana Lopes. "Ainda estamos à espera de uma decisão do tribunal", lembra Roseta, que diz que "a CML tem de receber pelos terrenos pelo menos tanto quanto aquilo que pagou a Domingos Névoa para anular a permuta com o Parque Mayer". Em 2016, o município foi condenado a pagar mais 138 milhões de euros a Névoa, depois de já lhe ter pago 101 milhões de euros em 2014. A Câmara recorreu da decisão, mas o empresário de Braga reclama cerca de 345 milhões de euros por lucros cessantes e danos emergentes.