Medina diz ter feito denúncia sobre Segunda Circular ao Ministério Público

Tranquilidade: foi esta a reação de Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, às buscas desenvolvidas esta terça-feira na autarquia pela Polícia Judiciária. "Estou tranquilo com o que conheço", afirmou o autarca.







Fernando Medina Miguel Baltazar / Jornal de Negócios

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Estamos a colaborar com as autoridades, de forma muito ativa e de forma muito clara e com vontade, para que tudo se esclareça", frisou Medina. "É a nossa obrigação enquanto autoridade pública.""A Câmara é a instituição mais interessada que tudo seja esclarecido", afirmou Medina. "O processo sobre o qual pediam dúvidas sobre a legalidade foi participado por mim ao Ministério Público, que é o da Segunda Circular. Quanto à Penha de França, a Câmara vai avançar com uma exposição ao Ministério Público."Sobre o processo de Entrecampos (terrenos da Feira Popular), Medina diz que a operação "foi acompanhada de forma muito estreita pelo Ministério Público que podia ter parado em qualquer fase o processo". "Em sede de Direito Administrativo, o Ministério Público tem poderes e deveres e, no caso concreto, acompanhou e concretizou-se o projeto."Fernando Medina confirmou que um dos suspeitos no processo é o seu ex-vereador do Urbanismo, Manuel Salgado. "Nenhuma das pessoas visadas tem neste momento funções no Executivo, mas reafirmo a confiança nas pessoas que cá trabalharam e trabalham. Não tenho elemento que me faça questionar essa confiança.""Sou o primeiro e o maior interessado em que a investigação decorra com a maior rapidez possível", frisou o autarca.Medina referiu que em causa estão oito processos. Nas buscas, terão sido levados discos externos, processos, e projetos do gabinete do antigo vereador Manuel Salgado.A Polícia Judiciária refere num comunicado que "no âmbito de oito inquéritos dirigidos pelo DIAP Regional de Lisboa", foram executados 28 mandados de busca, 10 buscas domiciliárias e 18 não domiciliárias, "visando a recolha de documentação relacionada com suspeitas de práticas criminosas, sob investigação".As buscas decorreram em Lisboa, Sintra, Cascais, Caldas da Rainha e Alvor, com o auxílio de seis magistrados do Ministério Público e de 90 inspetores e peritos da Polícia Judiciária.Estarão em causa suspeitas da prática de crimes cometidos no exercício de funções públicas, relacionados com a área do urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa, nomeadamente, abuso de poder, participação económica em negócio, corrupção, prevaricação, violação de regras urbanísticas e tráfico de influências.