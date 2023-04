Boaventura de Sousa Santos denunciado por assédio sexual

Três ex-alunas relatam retaliações e assédios do antigo diretor do Centro de Estudos Sociais (CES), do seu braço-direito (Bruno Sena Martins) e dos órgãos internos da instituição da Universidade de Coimbra. À SÁBADO, o atual diretor do CES defende colega (e amigo) e diz que nunca houve queixas, mas quer criar comissão para averiguar. Boaventura Sousa Santos em silêncio. Bruno Sena Martins nega tudo à SÁBADO.