Russell Brand acusado de violação e agressão sexual

O comediante e ator britânico Russell Brand foi acusado de violação, agressão sexual e abuso emocional depois de uma investigação publicada no Sunday Times, Times e Channel 4’s Dispatches.







REUTERS/Olivia Harris

Os abusos terão ocorrido contra quatro mulheres entre 2006 e 2013, altura em que Russell Brand se encontrava no auge da sua fama e trabalhou para a BBC Radio 2 e para o Channel 4, enquanto pertencia a elencos de filmes de Hollywood.O ator já negou todas as acusações e garantiu que os seus relacionamentos foram "sempre consensuais".A investigação foi publicada em formato de documentário no Channel 4’s Dispatches e poucas horas depois Russell Brand encheu o Troubadour Wembley Park Theatre, com capacidade para duas mil pessoas, para mais uma sessão do seu espetáculo de comédia, Bipolarisation.Durante o espetáculo fez referência às acusações de que é alvo mas não as abordou diretamente, explicando apenas que existiam várias coisas de que queria falar mas que não podia.Uma das alegadas vítimas conta que Russell Brand a violou contra uma parede da sua casa em Los Angeles e que nesse mesmo dia teve de ir a um centro de crise para vítimas, o Times afirma que teve acesso aos registos médicos que o comprovam.Já num outro caso a alegada vítima teria apenas 16 anos e ainda frequentava o ensino secundário quando manteve um relacionamento com ator de 30 anos. A mulher refere que o relacionamento se tornou emocionalmente abusivo e que Russell Brand era controlador.Uma terceira mulher garante ter sido agredida sexualmente enquanto trabalhava com o ator e que posteriormente foi ameaçada para não contar a ninguém o que tinha ocorrido.Por fim o documentário retrata a história de uma quarta vítima que afirma ter sido abusada sexualmente por Russell Brand durante uma relação onde também existia violência física e emocional.Ainda na sexta-feira o britânico publicou no Youtube um vídeo onde negou as "acusações criminais graves" que foram feitas contra ele. O ator terá tomado conhecimento da investigação porque "uma emissora de televisão e um jornal" lhe enviaram uma carta com referência a "ataques agressivos"."Essas alegações referem-se à época em que eu trabalhava no mainstream, quando estava nos jornais, quando estava no cinema e, tal como escrevi extensivamente nos meus livros, eu era muito, muito promíscuo. Mas durante aquele período de promiscuidade os relacionamentos que tive foram absolutamente consensuais", garante no vídeo.O comediante considerou ainda que está a ser alvo de um "ataque coordenado" e prometeu investigar o assunto, uma vez que as acusações são "muito, muito sérias".Nos últimos anos Russell Brand abandonou os meios tradicionais e iniciou um trajeto enquanto influenciador, com vários vídeos no YouTube onde aborda teorias da conspiração.