Acusado de assédio, Manuel Alberto Valente vai ser condecorado por Espanha

Acusado de assédio em Portugal, Manuel Alberto Valente vai ser condecorado por Espanha

O poeta e ex-diretor editorial da Porto Editora vai ser distinguido esta quinta-feira com a Ordem de Isabel a Católica, do Reino de Espanha, com a qual também já foram agraciados Marcelo Rebelo de Sousa, Placido Domingo ou Saddam Hussein. Joana Emídio Marques, que o acusa de assédio sexual, considera a condecoração “chocante”.