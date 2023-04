Investigadora faz nova denúncia contra Boaventura Sousa Santos

"Estudante brasileira" relata que quando foi orientada pelo professor, este tocou-lhe no joelho e propôs-lhe aprofundar a relação. Foi vítima de assédio sexual e moral.

As mais lidas

Uma investigadora brasileira assumiu uma nova denúncia de assédio sexual e moral contra Boaventura Sousa Santos. Ao jornal Público, a investigadora que preferiu manter o anonimato revelou ser a "estudante brasileira" mencionada no artigo de Lieselotte Viaene, Catarina Laranjeiro e Miye Nadya Tom.







Marisa Cardoso

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A situação ocorreu há dez anos e, na altura, foi denunciada ao diretor do CES. Contudo, não houve consequências.De acordo com o Público, Boaventura Sousa Santos, que era o orientador da investigadora, tocou-lhe no joelho e convidou-a a "aprofundar a relação" como "pagamento" pelo apoio académico. Perante a recusa, criticou o trabalho que tinham feito até então.