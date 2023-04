CES suspende Boaventura de Sousa Santos e Bruno Sena Martins durante investigação

O Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CES-UC) suspendeu Boaventura de Sousa Santos e Bruno Sena Martins na sequência das denúncias de assédio sexual e moral reveladas pela SÁBADO.







Marisa Cardoso

Em comunicado publicado no site do CES, a Direção e Presidência do Conselho Científico do Centro de Estudos Sociais diz demarcar-se das posições assumidas pelos dois visados, "nomeadamente no que respeita à intenção do primeiro em avançar judicialmente contra as autoras do capítulo do livro 'Sexual Misconduct in Academia – Informing an Ethics of Care in the University'"."Conforme já anunciado, o CES está a constituir uma comissão independente para averiguação das ocorrências descritas no referido capítulo. (...) O CES informa, igualmente, que os graffiti mencionados no referido capítulo, não tendo sido acompanhados de participações formais, suscitaram na instituição a necessidade de constituir mecanismos mais explícitos de regulação e de denúncia."Segundo os responsáveis, esses mecanismos incluem "o regulamento da Comissão de Ética", "o Código de Conduta do CES" e a "Provedoria, que iniciou a sua atividade em 2021".Desde que este último órgão foi criado, só recebeu duas queixas e nenhuma por assédio moral ou sexual."O CES informa igualmente que os atuais membros dos órgãos de gestão declaram que não têm conhecimento de tentativas de averiguação ou ocultação de eventuais condutas inadequadas que tenham ocorrido no passado. Independentemente do tipo de queixas recebidas, e sabendo da dificuldade que eventuais vítimas possam ter na denúncia de casos como estes, o CES sublinha o seu repúdio por qualquer forma de assédio ou abuso, e solidariza-se com todas as vítimas de violência desta natureza."