CLACSO e Público suspendem colaborações com Boaventura de Sousa Santos

O Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais (Clacso) anunciou no sábado que decidiu suspender todas as atividades do investigador Boaventura de Sousa Santos na instituição e manifestou "tolerância zero" com situações de assédio sexual.







Marisa Cardoso

"Enquanto decorrem as investigações, decidimos suspender todas as atividades de Boaventura de Sousa Santos no Clacso", avançou em comunicado a comissão diretiva da instituição não-governamental, que reúne 836 centros de pesquisa e pós-graduação na área de ciências sociais e humanas de dezenas de países.A organização referiu ainda que, perante a notoriedade pública dos acontecimentos ocorridos no Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, o "Clacso reafirma a sua posição de tolerância zero e de rejeição absoluta do assédio sexual e expressa a sua solidariedade com todas as pessoas afetadas por esta forma de violência"."Apelamos também a uma reflexão profunda sobre o assédio sexual em instituições académicas e de investigação que não sejam alheias às relações de poder que produzem laços desiguais e geram violência e assédio", referiram os responsáveis da instituição.Também o jornal espanhol Público decidiu suspender a coluna de opinião que o sociólogo português tinha neste meio de comunicação até à conclusão da investigação.Num texto publicado no sábado com o título "Várias mulheres acusam o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos de assédio sexual durante quase uma década", o jornal noticia as denúncias conhecidas nos últimos dias, informa que a Universidade de Coimbra suspendeu o professor das suas funções e que o Publico decidiu suspender também a coluna de opinião "Espelhos estranhos", da autoria do investigador.Na semana passada foram tornadas públicas acusações de assédio sexual feitas por três ex-investigadoras do CES a dois professores – Boaventura Sousa Santos e Bruno Sena Martins – que negaram todas as acusações.As três investigadoras que passaram pelo CES denunciaram situações de assédio e violência sexual por estes dois membros do centro de estudos, num capítulo do livro intitulado "Má conduta sexual na Academia - Para uma Ética de Cuidado na Universidade", publicado pela editora internacional Routledge.Num comunicado divulgado na sexta-feira, Boaventura de Sousa Santos refere que decidiu afastar-se das atividades do CES, para que "a instituição possa fazer, com toda a independência que é necessária, as averiguações das informações apresentadas e dar consequência ao processo de apuração interna" através de uma comissão independente.Também o próprio CES informou na sexta-feira que os investigadores estão "suspensos de todos os cargos que ocupavam" na instituição até ao apuramento das conclusões da comissão independente que vai averiguar as acusações.Boaventura de Sousa Santos é diretor emérito do CES e coordenador científico do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa daquela instituição, fazendo também parte da comissão permanente do conselho científico do centro de estudos.Já Bruno Sena Martins, formado em Antropologia, é, de acordo com o site do CES, co-coordenador do programa de doutoramento Direitos Humanos nas Sociedades Contemporâneas e docente no programa de doutoramento Pós-Colonialismos e Cidadania Global, tendo sido vice-presidente do conselho científico entre 2017 e 2019.