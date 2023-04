Manuel Beja: 'O princípio da não interferência foi sendo substituído pelo controlo'

Manuel Beja, presidente do Conselho de Administração da TAP, é o quinto a ser ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP.

Na sua intervenção no Parlamento, Manuel Beja elogiou "um espaço nobre para quebrar o silêncio que tenho mantido em público por dever institucional". "Os administradores foram escolhidos com base na competência e na independência", garantiu. Contudo, a empresa era "pública, politizada e mediática". "O tempo foi diluindo praticamente as boas intenções. O princípio da não interferência foi sendo substituído pelo controlo".





Segundo o chairman, os comunicados de imprensa sobre os temas mediáticos tinham que passar pelo crivo dos Ministérios das Finanças e Infraestruturas, e não pela Comissão Executiva e Conselho de Administração."A saída de Alexandra Reis, desde que se tornou um caso público, contribuiu para evidenciar muitos problemas que afetam o bom funcionamento da TAP. Na verdade, essa saída não constitui apenas um exemplo desses problemas. A saída de Alexandra Reis agravou estes problemas. Alertei os seis membros do Governo com quem trabalhei para a necessidade de melhorias na governança da TAP, fi-lo sem resultados", explica.A reunião mais recente acerca da governança da TAP ocorreu a 10 de janeiro, com João Galamba e Fernando Medina.Segundo Manuel Beja, a demissão "injustificada" do chairman e da CEO da TAP "só pode ser interpretada à luz de fatores de conveniência de política partidária".Acerca da saída e indemnização de Alexandra Reis, Manuel Beja afirma que a escolha dos advogados e a articulação com o acionista Estado "foi feita exclusivamente pela presidente da comissão executiva" e que a saída foi validada pelo acionista. O chairman diz que tentou criar "pontes de entendimento entre as duas administradoras". "Acreditei na altura, e continuo a acreditar que a saída poderia e deveria ter sido evitada, porque as razoes invocadas não justificam a saída. E porque a TAP não deveria perder a competência, o contributo profissional e a memória do passado de Alexandra Reis", afirma. Critica Christine Ourmières-Widener por achar que a sua organização dos pelouros criaria um "esvaziamento objetivo das funções de Alexandra Reis, criando uma situação pouco sustentável". Tentou falar com Pedro Nuno Santos sobre o assunto, sem sucesso.Sobre o acordo de saída, Manuel Beja só conheceu o texto no dia 4. "Tive uma conversa às 11h50 com Hugo Mendes e no fim do dia o acordo foi assinado". "Tentei evitar a decisão, mas assinei o acordo porque não cumprir a decisão do acionista poderia ser considerada uma quebra do meu dever de lealdade, além de que a minha recusa não impediria a saída, porque seria suficiente a assinatura de dois administradores seria suficiente", adianta.O gestor, que foi exonerado pelo Governo na sequência do relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) acerca da indemnização paga a Alexandra Reis, deverá pronunciar-se sobre temas como as conclusões finais da IGF e as responsabilidades que teve no pagamento da indemnização, por que razão é que o acordo não foi feito ao abrigo do estatuto de gestor público, as pressões políticas na TAP, as reuniões com Alexandra Reis e as razões que levaram à saída da administradora.Esta segunda-feira, o Jornal de Negócios denunciou que em 2021, Manuel Beja pediu ao Governo, via email, que mudasse a legislação dos vistos para viagens não essenciais durante a pandemia através de um email enviado a Hugo Mendes, então secretário de Estado das Infraestruturas . O decreto-lei acabou por ser alterado em 2022. Este deverá ser outro tema sobre o qual os deputados pedirão esclarecimentos.Manuel Beja foi demitido pelo Governo que alegou justa causa e, ao contrário de Christine Ourmières-Widener, não vai contestar a demissão.