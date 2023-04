Professora vítima de denúncia falsa contra Boaventura Sousa Santos

Liliana Pimentel foi surpreendida com um telefonema de um jornalista, na quarta-feira à noite. Tinha chegado às redações de vários jornais nacionais e regionais um mail no qual uma conhecida advogada de Coimbra estaria a reencaminhar uma denúncia feita por si ao Ministério Público por assédio sexual contra Boaventura Sousa Santos. O problema? O mail não vinha de nenhuma conta da advogada nem Liliana tinha feito qualquer denúncia contra o diretor emérito do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra.