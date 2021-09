Irmãos iraquianos pertenciam à polícia do Estado Islâmico

Os dois irmãos iraquianos detidos na quarta-feira pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de pertencerem ao autoproclamado Estado Islâmico (EI) faziam parte da hisbah (a polícia da moralidade) de Mosul.



Apesar de estarem sob investigação há quatro anos, só no passado mês de agosto chegaram a Portugal as provas recolhidas pelas autoridades iraquianas que permitiram a emissão de mandados de captura por parte do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).



Um deles surge num vídeo de propaganda do EI e há testemunhos que os identificam como membros do grupo terrorista. Depois de serem interrogados por um juiz de instrução criminal na quinta-feira, Yasir A. e Amar A. foram colocados em prisão preventiva.