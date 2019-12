O Ministério Público acusou oito portugueses de crimes de terrorismo. Em causa está a adesão, recrutamento e financiamento em benefício do auto-proclamado Estado Islâmico. Para além dos seis jihadistas que pertenciam à que ficou conhecida como a célula de Leyton (Nero Saraiva, Fábio Poças, Edgar e Celso Rodrigues da Costa, Sadjo Turé e Sandro Marques), foram também acusados como membros da rede Rómulo Rodrigues da Costa, atualmente detido no Estabelecimento Prisional de Monsanto e Cassimo Turé, residente em Londres e irmão de Sadjo Turé.

Para além de Nero Saraiva, preso na Síria desde março, todos os outros jihadistas que viajaram para a Síria estarão presumivelmente mortos. No entanto, os procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal optaram por acusá-los na mesma uma vez que não existem provas irrefutáveis da sua morte. Assim, caso a mesma tenha sido forjada, serão mais facilmente detetados pelas autoridades europeias caso tentem regressar à Europa.



Esta é a primeira vez que um grupo de portugueses é acusado por pertencer a uma organização terrorista, nomeadamente ao Estado Islâmico. E o MP não deixou de realçar esse facto "inédito" numa espécie de preâmbulo às quase 200 páginas da acusação, a que a SÁBADO teve acesso: "Pela primeira vez, num processo-crime, através da investigação sistemática ao longo de seus anos, foi possível descrever e reconstruir, do ponto de vista criminal mas também histórico e sociológico, a radicalização organizada de um grupo de indivíduos de nacionalidade portuguesa e a sua deslocalização para a síria, com as suas mulheres e filhos, a fim de integrarem as fileiras do Estado Islâmico e cumprirem a jihad".



Uma investigação que, como a SÁBADO avançou em primeira mão, começou com a informação das autoridades britânicas de que, em 2012, um grupo de portugueses tinha estado envolvido no rapto do foto-jornalista John Cantlie, na Síria. A acusação descreve ainda – como a SÁBADO também noticiou a semana passada – como o grupo se financiou através da obtenção fraudulenta de subsídios em Londres e recrutou vários jovens para a jihad.

Em seguida, os procuradores Vítor Magalhães, Cláudia Oliveira Porto e João Valente fazem um apanhado histórico-militar do auto-proclamado Estado Islâmico, desde a sua criação à sua derrota militar em Baghouz, em março deste ano, concluindo que o grupo de portugueses, "imbuído do mesmo fervor jihadista, é uma ameaça real contra a segurança pública e a paz social de qualquer Estado para onde os seus elementos se desloquem".

Segundo a acusação do MP, esta adesão dos oito suspeitos a movimentos fundamentalistas islâmicos ocorreu entre 2011 e o início de 2012, altura em que se assumiram "como representantes ativos desses movimentos"., com o objetivo de fazer parte de um movimento internacional: a chamada jihad global.

Foi por esse motivo que Nero Saraiva, Sadjo Turé, Edgar Costa e Celso Costa viajaram para a Tanzânia, onde frequentaram campos de treino ligados à organização terrorista Al Shabab. Aí, Edgar Costa assumiu a função de instrutor. Foi também na Tanzânia que o jihadista conheceu a primeira mulher, Fatuma Majengo.

Juntamente com Nero Saraiva, viajou para o Sudão, depois para a Turquia. Aí, com a ajuda de facilitadores e membros do Ahrar al-Sham, uma coligação de grupos salafistas que se juntaram para combater o regime de Bashar al-Assad, atravessaram a fronteira para a localidade de Atme a 14 de abril de 2012. Nero adotou então o nome de guerra de Abu Yakoub al-Andaloussi.

Tal como a SÁBADO avançou em exclusivo, a acusação confirma que Nero foi então recrutado por Abu Mohammad al-Absi, nome de guerra de Firas al-Absi, o responsável pela onda de sequestros de ocidentais na Síria para o grupo Majlis Shura Dawla tal Islam. Nessa altura, foram sequestrados os os foto-jornalistas John Cantlie e Jeroen Oerlemans, cuja "responsabilidade foi atribuída internacionalmente" à Ahrar al-Sham.

Pouco tempo depois, Sadjo Turé e Celso Costa chegaram à Síria. Sadjo tinha viajado para a Tanzânia em março de 2012 com a mulher, Zara Iqbal, então grávida. O filho de ambos, Yusha Iqbal Turé nasceu nessa altura em Dar es Salaam. Em abril, Sadjo entrou na Tuquia, país onde registou a criança na embaixada de Portugal em Ancara.

Em agosto desse ano, todos, exceto Nero, voltaram à Europa. O objetivo seria, segundo a acusação, obterem "meios financeiros e aliciarem mais combatentes" para a jihad. Na Síria, Nero juntou-se primeiro à Kataib al-Muhajireen, ou Brigada dos Emigrantes, liderada pelo checheno Omar al Shishani, que viria a tornar-se o líder militar do Estado Islâmico.

Nesse batalhão, Nero Saraiva começou por ser um sniper. Mais tarde assumiu funções de emir. Durante a guerra que nessa altura eclodiu entre o Então Estado Islâmico do Iraque e da Síria e o Exército Livre da Síria, Nero Saraiva mudou-se com as suas mulheres – finlandesas – para Raqqa, cidade que viria a tornar-se a capital do Estado Islâmico.





De regresso à Europa, os membros do grupo delinearam então uma estratégia que lhes permitisse regressar com as famílias à Síria. A exceção foram Cassimo Turé e Rómulo Costa, que apesar de terem aderido à rede terrorista, nunca quiseram viajar.

O recrutamento

O ministério público descreve como, após voltarem da Síria em 2012, o grupo de portugueses acompanharam as notícias sobre as investigações das autoridades britânicas ao rapto de John Cantlie. Em outubro desse ano, a polícia inglês tinha detido Shajul Islam, conhecido por "doctor" por ser médico do serviço nacional de saúde britânico. Shajul era casado com Shamila Iqbal, irmã de Reema e Zara Iqbal, mulheres de Sadjo Turé e Celso Costa.

Em janeiro de 2013, Sado Turé foi detido em Gatwick quando se preparava para embarcar num voo para Lisboa. Sabendo que Reema Iqbal estava em Londres, Edgar Costa perguntou ao irmão Celso o que é que ela dizia. Este último respondeu que a mulher lhe tinha dito que tinham ido "buscar o irmão do doctor", referindo-se a Najul Islam. A conclusão de ambos foi que tudo seria por causa "daquela cena, o rapto dos jornalistas".

Nos dias seguintes, os dois trocaram mensagens escritas a comentar as notícias sobre as várias prisões relacionadas com o caso. Contudo, com John Cantlie de regresso à Síria, Sadjo Turé viria a ser libertado sem provas. Já em liberdade, falou com Edgar sobre uma reunião que iria ocorrer em fevereiro, onde iria estar "muita gente", mas que não seria sobre "raptos".







